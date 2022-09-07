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Posted 7 сентября 2022, 03:51

Published 7 сентября 2022, 03:51

Modified 7 сентября 2022, 05:37

Updated 7 сентября 2022, 05:37

Директор разворовал предприятие на 47 млн рублей в Новосибирске

Директор разворовал предприятие на 47 млн рублей в Новосибирске

7 сентября 2022, 03:51
Фото: 1MI
Гендиректора предприятия в Новосибирске отправили под домашний арест на время расследования дела о растрате. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, в июне 2018 года 54-летний руководитель продал по низкой цене в подконтрольную фирму промышленное оборудование стоимостью выше 30 млн рублей. А эта техника находилась на балансе его предприятия.

Также до октября 2020 года фигурант тратил деньги компании, в которой работал на ремонт оборудования другой организации. Тем самым он обокрал своих работодателей на 47 млн рублей.

Мужчину отправили под домашний арест. Расследование продолжается.

#Алина Шефер#Криминал#Новосибирск
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