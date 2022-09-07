Директор разворовал предприятие на 47 млн рублей в Новосибирске

Posted 7 сентября 2022, 03:51
Published 7 сентября 2022, 03:51
Modified 7 сентября 2022, 05:37
Updated 7 сентября 2022, 05:37
По данным ведомства, в июне 2018 года 54-летний руководитель продал по низкой цене в подконтрольную фирму промышленное оборудование стоимостью выше 30 млн рублей. А эта техника находилась на балансе его предприятия.
Также до октября 2020 года фигурант тратил деньги компании, в которой работал на ремонт оборудования другой организации. Тем самым он обокрал своих работодателей на 47 млн рублей.
Мужчину отправили под домашний арест. Расследование продолжается.