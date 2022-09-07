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Директора новосибирской турфирмы отправили в СИЗО за гибель 9 человек на Камчатке

Вчера, 18:04
Фото: atas.info
Кировский районный суд отправил директора турфирмы «Экстрим Тайм» из Новосибирска в СИЗО на два месяца. Информацию предоставили в райсуде.
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Суд

Напомним, что 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку, где находится жерло вулкана. 3 сентября один из гидов обратился к спасателям с сообщением, что погибло пять человек – они сорвались в обрыв, когда один человек потянул остальных за собой, а спустя время количество погибших выросло до 9 человек – последним стал гид из Новосибирской области.

Глава фирмы не признал свою вину – он будет отстаивать свою якобы невиновность при помощи адвоката. В отношении него и гида-инструктора возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц.

В самой организации недавно проходили обыски, но компания даже решила помочь родственникам погибших – она за свой счет переправит их тела в родные края. 

Напомним, что 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку, где находится жерло вулкана. 3 сентября один из гидов обратился к спасателям с сообщением, что погибло пять человек – они сорвались в обрыв, когда один человек потянул остальных за собой, а спустя время количество погибших выросло до 9 человек – последним стал гид из Новосибирской области.

Глава фирмы не признал свою вину – он будет отстаивать свою якобы невиновность при помощи адвоката. В отношении него и гида-инструктора возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц.

Решается вопрос об его конвоировании в Камчатский край для проведения дальнейших следственных действий.

В самой организации недавно проходили обыски, но компания даже решила помочь родственникам погибших – она за свой счет переправит их тела в родные края. 

#Александр Кондратьев#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Камчатка#Суд#Туризм#Уголовное дело#Сизо
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