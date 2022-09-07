Директора новосибирской турфирмы отправили в СИЗО за гибель 9 человек на Камчатке

Напомним, что 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку, где находится жерло вулкана. 3 сентября один из гидов обратился к спасателям с сообщением, что погибло пять человек – они сорвались в обрыв, когда один человек потянул остальных за собой, а спустя время количество погибших выросло до 9 человек – последним стал гид из Новосибирской области.