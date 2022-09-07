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Дом инженера Кондратюка отреставрируют в Новосибирске за два года

Вчера, 19:01
Фото: 2ГИС
В Новосибирске запланировали реконструкцию дома известного ученого-теоретика космонавтики Юрия Кондратюка в 2023-2024 годы. Информацию предоставила вице-мэр города Анна Терешкова.
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Ремонт

Спонсировать ремонтные работы будут из федерального бюджета. Главным экспонатом музея станет спускаемый аппарат космического корабля «Восток», который в 1960-е годы проходил испытания в Новосибирске, а сейчас хранится в СибНИА.

Изначально укрепят фундамент и стены музея, а затем уже поместят внутрь космический аппарат. Окончательным этапом будет монтаж кровли. 

Напомним, что Юрий Кондратюк являлся важным звеном в космонавтике – он вывел уравнение движения ракеты, дал схему и описание, а также сам рассчитал схему посадки и взлета на Луну в 1916 году – эту технологию применяла NASA. В столице Сибири специалист сидеть в тюрьме за вредительство, но потом его реабилитировали. После этого он жил в данном доме с 1927 по 1930 годы. 

#Александр Кондратьев#Город#Новосибирск#Ремонт#Реконструкция
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