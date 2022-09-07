Дом инженера Кондратюка отреставрируют в Новосибирске за два года

Напомним, что Юрий Кондратюк являлся важным звеном в космонавтике – он вывел уравнение движения ракеты, дал схему и описание, а также сам рассчитал схему посадки и взлета на Луну в 1916 году – эту технологию применяла NASA. В столице Сибири специалист сидеть в тюрьме за вредительство, но потом его реабилитировали. После этого он жил в данном доме с 1927 по 1930 годы.