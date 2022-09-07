Глава РЭО Буцаев: Российский экологический форум состоится 10-11 октября

В работе форума будут участвовать ведущие отраслевые специалисты, представители государственного аппарата, бизнес-сообществ, волонтеры и другие заинтересованные в вопросах экологии лица. Регистрация на форум открыта для всех желающих. В этом году главными темами форума станут зеленые финансы и устойчивое развитие, расширенная ответственность производителей (РОП), инвестпроекты в отрасли, реформа обращения с ТКО. Участники обсудят предварительные итоги реформирования отрасли, а также отыщут болевые точки и наметят пути решения имеющихся проблем. Об этом пишет 360tv.ru.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, Российский экологический форум представляет собой новый уровень для дискуссий в сфере обращения с ТКО в России.
“На этой площадке мы можем открыто проговорить проблемы и найти их решения, выявить пробелы в текущем состоянии отрасли и обсудить, как и чем их заполнять; презентовать какие-то новые технологические решения, поговорить о развитии инвестиционной составляющей”, - отметил Денис Буцаев.
Именно такой диалог позволяет найти точки опоры всем участникам отрасли и укрепить их взаимодействие, подчеркнул глава РЭО.
Форум проходит уже во второй раз. Основным мероприятием 2021 года стала пленарная сессия с участием топ-спикеров отрасли: вице-премьера Виктории Абрамченко, главы Минприроды России Александра Козлова и генерального директора ППК “Российский экологический оператор” Дениса Буцаева.
Более подробная информация о форуме – на сайте мероприятия: https://reo.ru/ref2022