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Глава РЭО Буцаев: Российский экологический форум состоится 10-11 октября

Вчера, 22:36
Российский экологический форум (РЭФ) состоится в 2022 году с 10 по 11 октября. Мероприятие организовано Российским экологическим оператором (РЭО).

В работе  форума будут участвовать ведущие отраслевые специалисты, представители государственного аппарата, бизнес-сообществ, волонтеры и другие заинтересованные в вопросах экологии лица. Регистрация на форум открыта для всех желающих. В этом году главными темами форума станут зеленые финансы и устойчивое развитие, расширенная ответственность производителей (РОП), инвестпроекты в отрасли, реформа обращения с ТКО. Участники обсудят предварительные итоги реформирования отрасли, а также отыщут болевые точки и наметят пути решения имеющихся проблем. Об этом пишет 360tv.ru.

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, Российский экологический форум представляет собой новый уровень для дискуссий в сфере обращения с ТКО в России. 

“На этой площадке мы можем открыто проговорить проблемы и найти их решения, выявить пробелы в текущем состоянии отрасли и обсудить, как и чем их заполнять; презентовать какие-то новые технологические решения, поговорить о развитии инвестиционной составляющей”, - отметил Денис Буцаев.

Именно такой диалог позволяет найти точки опоры всем участникам отрасли и укрепить их взаимодействие, подчеркнул глава РЭО.

Форум проходит уже во второй раз. Основным мероприятием 2021 года стала пленарная сессия с участием топ-спикеров отрасли: вице-премьера Виктории Абрамченко, главы Минприроды России Александра Козлова и генерального директора ППК “Российский экологический оператор” Дениса Буцаева.

Более подробная информация о форуме – на сайте мероприятия: https://reo.ru/ref2022

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