Глава РЭО Буцаев: Российский экологический форум состоится 10-11 октября

В работе форума будут участвовать ведущие отраслевые специалисты, представители государственного аппарата, бизнес-сообществ, волонтеры и другие заинтересованные в вопросах экологии лица. Регистрация на форум открыта для всех желающих. В этом году главными темами форума станут зеленые финансы и устойчивое развитие, расширенная ответственность производителей (РОП), инвестпроекты в отрасли, реформа обращения с ТКО. Участники обсудят предварительные итоги реформирования отрасли, а также отыщут болевые точки и наметят пути решения имеющихся проблем. Об этом пишет 360tv.ru.