Губернатор Камчатского края прокомментировал гибель туристов на Ключевской сопке



Первое – это в рамках уже принятых решений в законодательстве установлено, что со следующего года сложные маршруты должны осуществляться туристическими группами с обязательным сопровождением инспекторов-проводников. Они должны сертифицироваться, правительство разработало порядок, и эта сертификация будет обязательной. Считаю, что в рамках этой сертификации, в рамках согласований маршрутов выхода на самые сложные тропы, нужно вовлечь более активно спортивные ассоциации. В частности, маршрутную квалификационную комиссию региона – чтобы при направлении заявки на согласование прохождения маршрута это было обязательным условием: уведомление и разрешение от маршрутной квалификационной комиссии.