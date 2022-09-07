Губернатор Камчатского края прокомментировал гибель туристов на Ключевской сопке

- В этом году трагедия не обошла Камчатский край. Из 12 человек, которые совершали восхождение на крайне опасный и сложный по категории маршрут – Ключевскую сопку, 9 погибли, трое спасены и находятся в безопасности. Сейчас уполномоченные органы устанавливают обстоятельства, причины, ответственность, - рассказал Владимир Солодов "Восток - Медиа".
Но наша задача – системные меры принять, чтобы минимизировать такие последствия в будущем. Здесь два направления, которые мы будем предлагать к реализации.
Первое – это в рамках уже принятых решений в законодательстве установлено, что со следующего года сложные маршруты должны осуществляться туристическими группами с обязательным сопровождением инспекторов-проводников. Они должны сертифицироваться, правительство разработало порядок, и эта сертификация будет обязательной. Считаю, что в рамках этой сертификации, в рамках согласований маршрутов выхода на самые сложные тропы, нужно вовлечь более активно спортивные ассоциации. В частности, маршрутную квалификационную комиссию региона – чтобы при направлении заявки на согласование прохождения маршрута это было обязательным условием: уведомление и разрешение от маршрутной квалификационной комиссии.
Второе направление связано с усилением наших природных парков. Считаю, что здесь нам нужно увеличивать их обеспеченность, их численность, их ресурсные возможности. Я обратился с соответствующей просьбой, она поддержана министерством природных ресурсов РФ. Думаю, что мы здесь федеральную поддержку в ближайшее время получим.
Напомним, 9 человек, в том числе один гид из Новосибирска, погибли в ходе восхождения на камчатский вулкан Ключевская сопка. Еще двум туристам и одному гиду коммерческой группы удалось спастись. Их эвакуировали со склона и передали в руки медиков. Трагедия стала самой крупной со временен гибели альпинистов на Эвересте в 1996 году.