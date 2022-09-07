На ВЭФ начал работу мультимедийно-дискуссионный кампус «Душа России. Север»

Как сообщает muksun.fm, губернатором ХМАО - Югры Натальей Комаровой была выражена заинтересованность в том, чтобы как можно большее количество людей узнало, в чем состоит богатство коренных народов России. Здесь молодые люди могут представить свою идею, узнать о других, обменяться знаниями, умениями и опытом. Здесь же может быть создана команда, способная реализовать представленный проект.
По словам директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, главные российские социальные ценности невозможно представить без разнообразных культур и традиций народов, которые населяют нашу страну. Поэтому необходимо не только способствовать сохранению традиционного уклада жизни и культурных особенностей этих народов, но и обеспечению их устойчивого, поступательного развития. Открывшийся молодежный мультимедийно-дискуссионный кампус привлечет молодых людей в креативный сектор. Развитию креативных индустрий на российском Севере фонд уделяет большое внимание. Они входят в крупнейшие деловые мероприятия Фонда Росконгресс, поскольку важны для развития всей страны.
Основную программу кампуса запланировано провести с 5 по 8 сентября, в мультимедийной зоне ждут участников форума с 9 по 11 сентября. Выставка «Улица Дальнего Востока» организованная молодежным пресс-центром, составлена из мультимедийных проектов, интерактивной карты культурного наследия народов Севера. Она сопровождается работой мастер-классов.
В ходе дискуссий участникам форума предстоит обсуждение широкого спектра направлений креативных индустрий. Речь в том числе о киберспорте, кино, гастрономии, видеоигровой индустрии и туризме.
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