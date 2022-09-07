На ВЭФ начал работу мультимедийно-дискуссионный кампус «Душа России. Север»

Как сообщает muksun.fm, губернатором ХМАО - Югры Натальей Комаровой была выражена заинтересованность в том, чтобы как можно большее количество людей узнало, в чем состоит богатство коренных народов России. Здесь молодые люди могут представить свою идею, узнать о других, обменяться знаниями, умениями и опытом. Здесь же может быть создана команда, способная реализовать представленный проект.