Парк «Арена» у нового ЛДС откроют 30 сентября в Новосибирске

Согласно контракту, благоустройство парка завершат до 30 сентября 2022 года. Сейчас он готов на более, чем 70%.
«В парке «Арена» предусмотрены трассы для бега, лыж, велосипедистов, скандинавской ходьбы, а также специальная площадка для скейбординга и самокатов. Сквер может стать главной площадкой празднования Нового года-2023», - отметили Atas.info в департаменте спорта и молодежной политики мэрии.
В будущем на территории откроют пункты проката роликов, велосипедов и самокатов. А в середине этого месяца там начнут посадку деревьев.
Ранее Atas.info о том, что ещё появится в Новосибирске до конца 2023 года. Все объекты строительства одним списком.