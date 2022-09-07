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Парк «Арена» у нового ЛДС откроют 30 сентября в Новосибирске

Сегодня, 15:30
Фото: Архитектурное бюро «Адаптик-А»
Спортивный парк «Арена» возле нового ЛДС в Новосибирске откроют к концу сентября. Об этом Atas.info сообщили в мэрии города.
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Парк

Согласно контракту, благоустройство парка завершат до 30 сентября 2022 года. Сейчас он готов на более, чем 70%.

«В парке «Арена» предусмотрены трассы для бега, лыж, велосипедистов, скандинавской ходьбы, а также специальная площадка для скейбординга и самокатов. Сквер может стать главной площадкой празднования Нового года-2023», - отметили Atas.info в департаменте спорта и молодежной политики мэрии.

В будущем на территории откроют пункты проката роликов, велосипедов и самокатов. А в середине этого месяца там начнут посадку деревьев. 

Ранее Atas.info о том, что ещё появится в Новосибирске до конца 2023 года. Все объекты строительства одним списком.

 

#Город#Новосибирск#Парк#Алина Шефер
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