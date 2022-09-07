Модели iPhone 14 будут почти неотличимы от Iphone 13. Изменения лишь в том, что мини версии не будет, выпустят лишь обычную и Pro версию с экраном 6,1 дюйма, а также два 6.7-дюймовых модели Max и Pro Max.
Небольшие отличия будут в дизайне, но обычному пользователю они будут не сильно заметны – всем известную «челку» или вырез над экраном наконец-то уберут и оставят лишь току и маленькую «таблетку» на всех моделях нового айфона, кроме самой дешевой.
iPhone 14 Pro будет больше, потому что туда разместили камеру на 48 мегапикселей, а в остальном все останется как на 13-ой версии. Ходят слухи, что поменяется вес, материалы и цветы – могут добавить фиолетовый оттенок для всех айфон 14.
Зарубежные источники сообщают о том, что почти со 100% вероятностью будут представлены новые часы Apple Watch, а также наушники AirPods нового поколения. Также презентация может затронуть ноутбуки Macbook, а также компьютеры Mac и iPad.
Мероприятие можно смотреть прямо со своего телефона, компьютера или телевизора из официальный аккаунтов Apple:
Во сколько времени начнется презентация Apple в сентября 2022: в 20:00 по московскому времени.