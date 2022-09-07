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Смотреть презентацию Apple 7 сентября 2022: фото iPhone 14 и отличия от 13 модели

Сегодня, 13:10
Фото: iPhones.ru
Презентация нового iPhone 14 и других продуктов Apple состоится 7 сентября в США – там покажут новый функционал айфонов, возможные обновления на IOS 16 и прочие продукты компании.
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2022

Чем будет отличаться 14 iPhone от 13 версии

Модели iPhone 14 будут почти неотличимы от Iphone 13. Изменения лишь в том, что мини версии не будет, выпустят лишь обычную и Pro версию с экраном 6,1 дюйма, а также два 6.7-дюймовых модели Max и Pro Max.

Фото: iPhones.ru

Небольшие отличия будут в дизайне, но обычному пользователю они будут не сильно заметны – всем известную «челку» или вырез над экраном наконец-то уберут и оставят лишь току и маленькую «таблетку» на всех моделях нового айфона, кроме самой дешевой.

iPhone 14 Pro будет больше, потому что туда разместили камеру на 48 мегапикселей, а в остальном все останется как на 13-ой версии. Ходят слухи, что поменяется вес, материалы и цветы – могут добавить фиолетовый оттенок для всех айфон 14.

Какие продукты представят на презентации Apple 7 сентября

Зарубежные источники сообщают о том, что почти со 100% вероятностью будут представлены новые часы Apple Watch, а также наушники AirPods нового поколения. Также презентация может затронуть ноутбуки Macbook, а также компьютеры Mac и iPad.

Где смотреть прямую трансляцию Apple 7 сентября 2022 года в России 

Мероприятие можно смотреть прямо со своего телефона, компьютера или телевизора из официальный аккаунтов Apple:

  • Канал Apple на Youtube
  • владельцы Apple TV могут включить трансляцию в официальном приложении.
  • Различные сайты также будут вести текстовую трансляцию. 

Во сколько времени начнется презентация Apple в сентября 2022: в 20:00 по московскому времени. 

#Александр Кондратьев#Общество#Россия#Технологии#Iphone#Apple#Презентация#2022
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