Угольная компания "Сибантрацит" получит участок в Искитимском районе площадью около 5,5 гектаров для размещения отвала "Елбашинский". Для этого земля переведут из категории сельхозназначения в "категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения". Об этом говорится в распоряжении правительства Новосибирской области № 596-рп за подписью и.о. губернатора Юрия Петухова.
Речь идет об участке с кадастровым номером 54:07:057401:4974, который расположен в районе деревень Харино и Усть-Чем Искитимского района. По сути, правительственный документ просто закрепляет сложившуюся ситуацию – земельный участок расположен не территории действующего угольного разреза "Колыванский" и вряд ли уже пригоден для использования по первоначальному назначению.
С начала 2022 года это уже четвертый земельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственной деятельности, который региональное правительство перевело в иной статус и предало для нужд "Сибантрацита". Ранее компания получила 32 гектара в Искитимском районе для размещения гаражей.