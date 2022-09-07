atas.info
ГлавноеВсе новости

Угольный разрез вместо сельхозполей: еще 5,4 га под Искитимом отдали "Сибантрациту"

Сегодня, 12:02
Фото: atas.info
Разрезы "Сибантрацита" занимают сотни гектаров в Искитимском районе
Очередной участок земли, предназначенной для сельскохозяйственной деятельности, передан "Сибантрациту" для размещения отвала. Распоряжение об этом подписал и.о. губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Это уже четвертый участок с начала 2022 года

Угольная компания "Сибантрацит" получит участок в Искитимском районе площадью около 5,5 гектаров для размещения отвала "Елбашинский". Для этого земля переведут из категории сельхозназначения в "категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения". Об этом говорится в распоряжении правительства Новосибирской области № 596-рп за подписью и.о. губернатора Юрия Петухова.

Речь идет об участке с кадастровым номером 54:07:057401:4974, который расположен в районе деревень Харино и Усть-Чем Искитимского района. По сути, правительственный документ просто закрепляет сложившуюся ситуацию – земельный участок расположен не территории действующего угольного разреза "Колыванский" и вряд ли уже пригоден для использования по первоначальному назначению.

"Уголь во рту": как живет село в окружении разрезов в Новосибирской области (видео)
Узнать подробнее

С начала 2022 года это уже четвертый земельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственной деятельности, который региональное правительство перевело в иной статус и предало для нужд "Сибантрацита". Ранее компания получила 32 гектара в Искитимском районе для размещения гаражей.

Читайте также:
«Нас в известность не ставят» - карта полей Усть-Чема, отданных «Сибантрациту»Официально: что с экологией в Харино пояснила администрация Искитимского районаСудьба дороги Искитим – Усть-Чем: у властей района нет информации о ее закрытии
#Экология#Сибантрацит#Уголь#Земля#Правительство Новосибирской области
Подпишитесь
Смертельное восхождение: вся хроника трагедии на Камчатке в сентябре 2022
Вчера, 18:14
Вертолет с 23 ранеными жителями ЛНР приземлился в Новосибирска
Сегодня, 14:37
Уровень фенола зашкаливает в трех районах Новосибирска
Сегодня, 13:29
Надпись «Аэропорт рышкина» в Толмачево развеселила жителей Новосибирска
Сегодня, 10:15
Единственное песокафе Dog House закроют в Новосибирске 25 сентября
Сегодня, 12:50