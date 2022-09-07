Угольная компания "Сибантрацит" получит участок в Искитимском районе площадью около 5,5 гектаров для размещения отвала "Елбашинский". Для этого земля переведут из категории сельхозназначения в "категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения". Об этом говорится в распоряжении правительства Новосибирской области № 596-рп за подписью и.о. губернатора Юрия Петухова.