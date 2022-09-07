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Posted 7 сентября 2022, 01:59

Published 7 сентября 2022, 01:59

Modified 7 сентября 2022, 01:59

Updated 7 сентября 2022, 01:59

В Новосибирске водители прячут номера от камер фиксации нарушений ПДД

7 сентября 2022, 01:59
Многие водители в Новосибирске начали скрывать номера своих машин от камер контроля скорости. Таких ушлых автомобилистов чаще стали замечать на дорогах города сибиряки и о них они пишут в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам одного из очевидцев, 6 сентября он встретил на трассе Nissan Tiida с заклеенными скотчем госномерами. В тот же день другой новосибирец заметил Toyota RAV4 с лентой на цифрах.

Оказалось, не многие автовладельцы намерены осуждать таких хитрецов. По их словам, в области очень много камер фиксации нарушений ПДД. На одном участке их может быть до 6 штук, поэтому водители стараются скрыться от штрафов.

Стоит напомнить, согласно 12.2 КоАП РФ, водителю грозит штраф от 500 рублей за езду на автомобиле с нечитаемым номером.

#Транспорт#Новосибирск#Дороги
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