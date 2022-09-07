В Новосибирске водители прячут номера от камер фиксации нарушений ПДД

Posted 7 сентября 2022, 01:59
Published 7 сентября 2022, 01:59
Modified 7 сентября 2022, 01:59
Updated 7 сентября 2022, 01:59
По словам одного из очевидцев, 6 сентября он встретил на трассе Nissan Tiida с заклеенными скотчем госномерами. В тот же день другой новосибирец заметил Toyota RAV4 с лентой на цифрах.
Оказалось, не многие автовладельцы намерены осуждать таких хитрецов. По их словам, в области очень много камер фиксации нарушений ПДД. На одном участке их может быть до 6 штук, поэтому водители стараются скрыться от штрафов.
Стоит напомнить, согласно 12.2 КоАП РФ, водителю грозит штраф от 500 рублей за езду на автомобиле с нечитаемым номером.