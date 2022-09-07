Региональный главк полиции в Новосибирске возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора новосибирского завода "Тяжстанкогидропресс" Николая Степакина. Ему вменяют две статьи уголовного кодекса: ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1. Речь идет о растрате и "отмывании" незаконно полученных средств.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области, по данным следствия в 2018 году Степакин продал по заниженной стоимости имущество и оборудование на 30 млн рублей в компанию, которую сам же и возглавлял. Кроме того, следователи считают, что в течение длительного времени Николай Степакин ремонтировал технику своих фирм за счет завода. В результате "Тяжстанкогидропрессу" был нанесен ущерб в размере более 47 млн рублей.
Это уже третье уголовное дело, в котором фигурирует Николай Степакин. Ранее он стал фигурантом расследований о хищении имущества завода на сумму более 200 млн рублей и о преднамеренном банкротстве ООО "СМЦ "Стиллайн".
Степакин возглавлял завод "Тяжстанкогидропресс" с зимы 2016 по осень 2019 года. В это время через собственную компанию ООО "СМЦ "Стиллайн" он стал основным владельцем предприятия. "Стиллайну" принадлежит 56,25% акций завода, еще 1,19% принадлежит лично Николаю Степакину.
Бывших руководителей завода Виктора Арановского и Николая Степакина задержали в феврале 2022 года. По данным следствия, с 2016 по 2020 год они без ведома акционеров и членов совета директоров организовали заключение сделок, которые были направлены на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости.
Осень 2021 года на "Тяжстанкогидропрессе" введена процедура наблюдения. Завод, который ранее был одним из крупнейших в стране производителем металлообрабатывающих станков, промышленных насосов и гидравлических прессов, сегодня практически остановлен. Большинство рабочих уволены, в цехах остаются только сотрудники, которые занимаются обслуживанием коммунальных систем.