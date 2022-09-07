Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области, по данным следствия в 2018 году Степакин продал по заниженной стоимости имущество и оборудование на 30 млн рублей в компанию, которую сам же и возглавлял. Кроме того, следователи считают, что в течение длительного времени Николай Степакин ремонтировал технику своих фирм за счет завода. В результате "Тяжстанкогидропрессу" был нанесен ущерб в размере более 47 млн рублей.