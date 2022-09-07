В Новосибирской области охотник застрелил друга, приняв его за медведя

«Мужчины разделились. Один из них, держа в руках ружье, заметил шевеление в кустах и выстрелил два раза. Он думал, что там медведь, а на деле в кустах оказался его приятель. Сибиряк вызвал скорую, но врачи не смогли потерпевшего реанимировать – он скончался», - рассказала пресс-секретарь Следкома Новосибирской области Кристина Оберемченко.