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В Новосибирской области охотник застрелил друга, приняв его за медведя

Сегодня, 11:41
Фото: 1MI
Новосибирец спутал на охоте 41-летнего товарища с медведем и застрелил его из ружья. Следователи СУ СКР региона возбудили против него уголовное дело.
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Охота

Следственный комитет сообщает, что этот трагический несчастный случай произошел 5 сентября 2022 года в лесу недалеко от города Болотное. Там охотились на животных два товарища 33 лет и 41 года.

«Мужчины разделились. Один из них, держа в руках ружье, заметил шевеление в кустах и выстрелил два раза. Он думал, что там медведь, а на деле в кустах оказался его приятель. Сибиряк вызвал скорую, но врачи не смогли потерпевшего реанимировать – он скончался», - рассказала пресс-секретарь Следкома Новосибирской области Кристина Оберемченко.

Правоохранители подозревают 33-летнего охотника в причинение смерти по неосторожности. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

#Алина Шефер#Криминал#Новосибирск#Убийство#Охота
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