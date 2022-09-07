В Новосибирской области охотник застрелил друга, приняв его за медведя

Следственный комитет сообщает, что этот трагический несчастный случай произошел 5 сентября 2022 года в лесу недалеко от города Болотное. Там охотились на животных два товарища 33 лет и 41 года.
«Мужчины разделились. Один из них, держа в руках ружье, заметил шевеление в кустах и выстрелил два раза. Он думал, что там медведь, а на деле в кустах оказался его приятель. Сибиряк вызвал скорую, но врачи не смогли потерпевшего реанимировать – он скончался», - рассказала пресс-секретарь Следкома Новосибирской области Кристина Оберемченко.
Правоохранители подозревают 33-летнего охотника в причинение смерти по неосторожности. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.