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В Новосибирской области сформировали именные воинские подразделения

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI
Именные батальоны сформировали для военной службы по контракту в Новосибирской области. Об этом рассказали в правительстве региона 7 сентября.
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Армия

Солдаты именных подразделений прошли медкомиссию. Признанных годными распределили в батальоны, где они пройдут службу по контракту. 

Кроме того, для стимулирования военных и престижа армии власти Новосибирской области приняли ряд нормативно-правовых актов. Речь о выплатах участникам спецоперации: 200 000 рублей при заключении контракта и 60 000 ежеквартально, а также сохранение рабочих мест на период службы.

В военные комиссариаты отправили свыше кубометров дополнительного обмундирования и снаряжения. Эту посылку собирали силами добровольцев.

Напомним, ранее Atas.info стало известно о том, что подразделение 3-го армейского корпуса ВС РФ в Новосибирске назвали Vега (Вега). Имя батальону дал первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

#Алина Шефер#Правительство#Новосибирск#Армия
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