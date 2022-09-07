В Новосибирской области сформировали именные воинские подразделения

Солдаты именных подразделений прошли медкомиссию. Признанных годными распределили в батальоны, где они пройдут службу по контракту.
Кроме того, для стимулирования военных и престижа армии власти Новосибирской области приняли ряд нормативно-правовых актов. Речь о выплатах участникам спецоперации: 200 000 рублей при заключении контракта и 60 000 ежеквартально, а также сохранение рабочих мест на период службы.
В военные комиссариаты отправили свыше кубометров дополнительного обмундирования и снаряжения. Эту посылку собирали силами добровольцев.
Напомним, ранее Atas.info стало известно о том, что подразделение 3-го армейского корпуса ВС РФ в Новосибирске назвали Vега (Вега). Имя батальону дал первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.