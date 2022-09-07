В Новосибирской области сформировали именные воинские подразделения

Кроме того, для стимулирования военных и престижа армии власти Новосибирской области приняли ряд нормативно-правовых актов. Речь о выплатах участникам спецоперации: 200 000 рублей при заключении контракта и 60 000 ежеквартально, а также сохранение рабочих мест на период службы.