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Вертолет вылетит на поиск заблудившейся под Новосибирском пенсионерки

Сегодня, 12:26
Фото: Лиза Алерт
Волонтеры хотят привлечь малую авиацию на поиск 83-летней Нины Сабениной, которая пропала в лесу под Новосибирском 5 сентября. Сейчас пенсионерку ищут все спецслужбы региона, даже конная полиция, но всё равно не хватает людей.
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Напомним, бабушка ушла в лес между сел Вьюны и Новотроицк ещё двое суток назад и не вернулась домой. Родственники обратились в полицию и к волонтерам отряда «Лиза Алерт».

«На поиск брошены все силы региона. Обследуется зона более 220 квадратных километров. Привлечены полицейские, экипажи аварийно-спасательной службы, МЧС, егери, конная полиция. Нам нужны ещё люди, а также малая авиация», - сообщили координаторы поисков из волонтерского поискового отряда.

По словам руководителя «Лиза Алерт» Новосибирской области Алеси Яблонской, в первые дни поиска пенсионерки было сделано очень многое, но всё же недостаточно. Собрали 52 волонтеров и чуть больше специалистов ведомств, которые проверили большую часть зоны поиска, но это результата пока не принесло.

«Вчера по нашему обращению к МЧС на место прибыли курсанты из учебного центра, расположенного в Коченево. Мы с ними уже давно работаем. Ночь запускали беспилотники с тепловизором. Днем сотрудники МЧС объезжали местность на квадроциклах, а два конюха исследовали округу на лошадях. Там же работали наши добровольцы в составе уже 72 человек. Время идет не в нашу пользу, нам нужно ускориться и уже сегодня утром поехали продолжать поиски другой экипаж», - рассказала Atas.info Яблонских.

Сегодня, 7 сентября, волонтеры проверят пару свидетельств. Вероятно, днем к ним подключатся пилоты вертолета. Они очень надеются успеть найти Нину Федоровну к ночи. 

#Алина Шефер#Поиск#Общество#Новосибирск
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