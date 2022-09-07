Вертолет вылетит на поиск заблудившейся под Новосибирском пенсионерки

По словам руководителя «Лиза Алерт» Новосибирской области Алеси Яблонской, в первые дни поиска пенсионерки было сделано очень многое, но всё же недостаточно. Собрали 52 волонтеров и чуть больше специалистов ведомств, которые проверили большую часть зоны поиска, но это результата пока не принесло.