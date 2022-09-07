Вертолет вылетит на поиск заблудившейся под Новосибирском пенсионерки

Напомним, бабушка ушла в лес между сел Вьюны и Новотроицк ещё двое суток назад и не вернулась домой. Родственники обратились в полицию и к волонтерам отряда «Лиза Алерт».
«На поиск брошены все силы региона. Обследуется зона более 220 квадратных километров. Привлечены полицейские, экипажи аварийно-спасательной службы, МЧС, егери, конная полиция. Нам нужны ещё люди, а также малая авиация», - сообщили координаторы поисков из волонтерского поискового отряда.
По словам руководителя «Лиза Алерт» Новосибирской области Алеси Яблонской, в первые дни поиска пенсионерки было сделано очень многое, но всё же недостаточно. Собрали 52 волонтеров и чуть больше специалистов ведомств, которые проверили большую часть зоны поиска, но это результата пока не принесло.
«Вчера по нашему обращению к МЧС на место прибыли курсанты из учебного центра, расположенного в Коченево. Мы с ними уже давно работаем. Ночь запускали беспилотники с тепловизором. Днем сотрудники МЧС объезжали местность на квадроциклах, а два конюха исследовали округу на лошадях. Там же работали наши добровольцы в составе уже 72 человек. Время идет не в нашу пользу, нам нужно ускориться и уже сегодня утром поехали продолжать поиски другой экипаж», - рассказала Atas.info Яблонских.
Сегодня, 7 сентября, волонтеры проверят пару свидетельств. Вероятно, днем к ним подключатся пилоты вертолета. Они очень надеются успеть найти Нину Федоровну к ночи.