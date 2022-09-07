Завершены поиски заблудившейся пенсионерки в лесу Новосибирской области

«Нашли в лесу в зоне поиска. Состояние бабушки удовлетворительное, близкое к хорошему. Она питалась всё это время ягодам, немного покусана насекомыми. Спасибо всем, то принимал участие в поиске, выезжал на место и распространял информацию», - сказала Яблонских.
Волонтеры добавили, что пока в лесу с 5 сентября искали заблудившуюся пенсионерку, нашли другого плутавшего в чаще пожилого мужчину. Сейчас выясняют информацию о нём.
«Про дедушку пока знаем только фамилию и возраст - 71 год. Фотографий нет, но скоро узнаем», - рассказали волонтеры.
Напомним, 83-летняя жительница Колыванского района Новосибирской области пропала 5 сентября в лесу. Сегодня, 7 сентября, на её поиски хотели вызвать вертолет. Бабушку искали все подразделения региона – МЧС, МВД, конная полиция, около 100 добровольцев, аварийно-спасательные службы и многие другие.