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Завершены поиски заблудившейся пенсионерки в лесу Новосибирской области

Сегодня, 15:56
Фото: Лиза Алерт
Волонтеры нашли пропавшую двое суток назад в лесу под Новосибирском 83-летнюю Нину Сабенину. Этой радостной новостью с Atas.info поделилась руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
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«Нашли в лесу в зоне поиска. Состояние бабушки удовлетворительное, близкое к хорошему. Она питалась всё это время ягодам, немного покусана насекомыми. Спасибо всем, то принимал участие в поиске, выезжал на место и распространял информацию», - сказала Яблонских.

Волонтеры добавили, что пока в лесу с 5 сентября искали заблудившуюся пенсионерку, нашли другого плутавшего в чаще пожилого мужчину. Сейчас выясняют информацию о нём.

«Про дедушку пока знаем только фамилию и возраст - 71 год. Фотографий нет, но скоро узнаем», - рассказали волонтеры.

Напомним, 83-летняя жительница Колыванского района Новосибирской области пропала 5 сентября в лесу. Сегодня, 7 сентября, на её поиски хотели вызвать вертолет. Бабушку искали все подразделения региона – МЧС, МВД, конная полиция, около 100 добровольцев, аварийно-спасательные службы и многие другие.

#Алина Шефер#Общество#Поиск#Новосибирск
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