Автобус с пассажирами врезался в «Ниву» в Новосибирске – мертва пенсионерка

По данным спасателей, инцидент случился на пересечении улиц Писемского и Богдана Хмельницкого – там столкнулись автомобиль «Нива» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Толмачёво-Новосибирск-Кемерово». На место вызвали спасателей.