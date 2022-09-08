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Автобус с пассажирами врезался в «Ниву» в Новосибирске – мертва пенсионерка

Сегодня, 09:46
Фото: АСТ-54

Пенсионерка погибла в ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирске

Рано утром 8 сентября в Калининском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП, в котором погибла пожилая женщина, о чем рассказали в службе МАСС.
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Смерть

По данным спасателей, инцидент случился на пересечении улиц Писемского и Богдана Хмельницкого – там столкнулись автомобиль «Нива» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Толмачёво-Новосибирск-Кемерово». На место вызвали спасателей.

«С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из автомобиля «Нива» тело пассажирки, женщины 1949 г.р. Мужчина водитель выбрался из автомобиля самостоятельно. Находившиеся в автобусе 23 пассажира и водитель не пострадали», - рассказали в группе МАСС.

Напомним, ранее скорая помощь не смогла проехать из-за кучи асфальта на Забалуева в Новосибирске. 

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