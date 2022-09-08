Автобус с пассажирами врезался в «Ниву» в Новосибирске – мертва пенсионерка

По данным спасателей, инцидент случился на пересечении улиц Писемского и Богдана Хмельницкого – там столкнулись автомобиль «Нива» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Толмачёво-Новосибирск-Кемерово». На место вызвали спасателей.
«С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из автомобиля «Нива» тело пассажирки, женщины 1949 г.р. Мужчина водитель выбрался из автомобиля самостоятельно. Находившиеся в автобусе 23 пассажира и водитель не пострадали», - рассказали в группе МАСС.
Напомним, ранее скорая помощь не смогла проехать из-за кучи асфальта на Забалуева в Новосибирске.