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Posted 8 сентября 2022, 05:19

Published 8 сентября 2022, 05:19

Modified 8 сентября 2022, 05:47

Updated 8 сентября 2022, 05:47

Бастрыкин разберётся: скандальную новостройку сдуло ветром в Барабинске

8 сентября 2022, 05:19

В Следком пожаловались на сдутый дом в Барабинске: его построили с нарушениями

Депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко написал обращение к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в скандальной ситуации с разрушением ветром недавно построенного дома. Здание изначально было непригодно для жилья, утверждает депутат

Разрушенный ветром дом в Барабинске на Октябрьской, 65, был построен и сдан с нарушениями, заявил депутат местного горсовета Константин Терещенко. Он обратился к главе Следкома России Александру Бастрыкину с просьбой взять ситуацию под личный контроль и определить, кто должен компенсировать нанесенный ущерб. Терещенко утверждает:  причиной разрушения стали именно изначальные конструктивные недочеты здания, построенного в 2017 году.

"Наша администрация пытается списать случившееся на порывистый ветер, однако, ни одного дома в Барабинске не пострадало, за исключением Октябрьской, 65. Этот дом для переселенцев из авариного жилья был построен вместе с двумя другими. Одни дом, на Льва Толстого, 18 разрушился после того, как туда заселили людей. Второй, в квартале Г, людей туда даже не заселили, он разрушился. И за Октябрьскую, 65 мы вместе с ОНФ бились, что людей туда заселять нельзя. Но сколько веревочке не виться, все равно придет конец",

- прокомментировал ситуацию корреспонденту Atas.info Константин Терещенко.

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Скандал вокруг нового жилья для расселения жильцов ветхих домов тянется в Барабинске с 2017 года. Эти здания прозвали "дырявыми домами". Стены были в сквозных дырах в буквальном смысле слова, внутри в помещениях был грибок, а людей в дом на Октябрьской пришлось заселять принудительно, по решению суда, настолько новостройка была хуже их старого аварийного жилья.

В итоге, история с переселением людей из ветхих в аварийные дома, построенные по федеральной программе расселения, привела к возбуждению уголовного дела в отношении главы Барабинска Максима Овсянникова. Он лишился должности, суд признал, что его действия, связанные со строительством этих домов нанесли ущерб в бюджету в размере 47 млн рублей. Однако в итоге взыскать с Овсянникова в качестве компенсации  Фемида постановила только 18 млн.

После отставки кресло Овсянникова занял его первый заместитель Роман Бобров, который так же был замешан в скандале вокруг ввода в эксплуатацию некачественных строений. По мнению Константина Терещенко, сейчас он должен нести ответственность за случившееся.  

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