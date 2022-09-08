Бастрыкин разберётся: скандальную новостройку сдуло ветром в Барабинске

Posted 8 сентября 2022, 05:19
Published 8 сентября 2022, 05:19
Modified 8 сентября 2022, 05:47
Updated 8 сентября 2022, 05:47
Разрушенный ветром дом в Барабинске на Октябрьской, 65, был построен и сдан с нарушениями, заявил депутат местного горсовета Константин Терещенко. Он обратился к главе Следкома России Александру Бастрыкину с просьбой взять ситуацию под личный контроль и определить, кто должен компенсировать нанесенный ущерб. Терещенко утверждает: причиной разрушения стали именно изначальные конструктивные недочеты здания, построенного в 2017 году.
"Наша администрация пытается списать случившееся на порывистый ветер, однако, ни одного дома в Барабинске не пострадало, за исключением Октябрьской, 65. Этот дом для переселенцев из авариного жилья был построен вместе с двумя другими. Одни дом, на Льва Толстого, 18 разрушился после того, как туда заселили людей. Второй, в квартале Г, людей туда даже не заселили, он разрушился. И за Октябрьскую, 65 мы вместе с ОНФ бились, что людей туда заселять нельзя. Но сколько веревочке не виться, все равно придет конец",
- прокомментировал ситуацию корреспонденту Atas.info Константин Терещенко.
Скандал вокруг нового жилья для расселения жильцов ветхих домов тянется в Барабинске с 2017 года. Эти здания прозвали "дырявыми домами". Стены были в сквозных дырах в буквальном смысле слова, внутри в помещениях был грибок, а людей в дом на Октябрьской пришлось заселять принудительно, по решению суда, настолько новостройка была хуже их старого аварийного жилья.
В итоге, история с переселением людей из ветхих в аварийные дома, построенные по федеральной программе расселения, привела к возбуждению уголовного дела в отношении главы Барабинска Максима Овсянникова. Он лишился должности, суд признал, что его действия, связанные со строительством этих домов нанесли ущерб в бюджету в размере 47 млн рублей. Однако в итоге взыскать с Овсянникова в качестве компенсации Фемида постановила только 18 млн.
После отставки кресло Овсянникова занял его первый заместитель Роман Бобров, который так же был замешан в скандале вокруг ввода в эксплуатацию некачественных строений. По мнению Константина Терещенко, сейчас он должен нести ответственность за случившееся.