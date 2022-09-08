Бастрыкин разберётся: скандальную новостройку сдуло ветром в Барабинске

В итоге, история с переселением людей из ветхих в аварийные дома, построенные по федеральной программе расселения, привела к возбуждению уголовного дела в отношении главы Барабинска Максима Овсянникова. Он лишился должности, суд признал, что его действия, связанные со строительством этих домов нанесли ущерб в бюджету в размере 47 млн рублей. Однако в итоге взыскать с Овсянникова в качестве компенсации Фемида постановила только 18 млн.