Более 500 учителей ушли на больничный с начала учебного года в Новосибирской области

Министр образования Сергей Федорчук рассказал на встрече с журналистами 8 сентября, что пока это не считают тревожным показателем – следующая неделя покажет. Сейчас коллективы вернулись к образовательной деятельности, и результаты каникулярного времени будут видны недели через две.