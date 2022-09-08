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Более 500 учителей ушли на больничный с начала учебного года в Новосибирской области

Сегодня, 18:35
Фото: 1MI
В Новосибирской области 510 школьных учителей ушли на больничный спустя 8 дней работы в сентябре 2022 года.

Новая волна коронавируса уже дала о себе знать – 39 преподавателей проходят лечение с COVID-19. При этом детей заболело всего около 20.

Министр образования Сергей Федорчук рассказал на встрече с журналистами 8 сентября, что пока это не считают тревожным показателем – следующая неделя покажет. Сейчас коллективы вернулись к образовательной деятельности, и результаты каникулярного времени будут видны недели через две.

Стоит отметить, что многие ученые прогнозировали рост заболеваемости в начале осени. Это связывали с воссоединением горожан в учебных учреждениях, на работе после летних каникул и отпусков. В настоящее время в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом 842 человека.

#Александр Кондратьев#Образование#Новосибирск#Школа#Коронавирус
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