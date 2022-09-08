Более 500 учителей ушли на больничный с начала учебного года в Новосибирской области

Новая волна коронавируса уже дала о себе знать – 39 преподавателей проходят лечение с COVID-19. При этом детей заболело всего около 20.
Министр образования Сергей Федорчук рассказал на встрече с журналистами 8 сентября, что пока это не считают тревожным показателем – следующая неделя покажет. Сейчас коллективы вернулись к образовательной деятельности, и результаты каникулярного времени будут видны недели через две.
Стоит отметить, что многие ученые прогнозировали рост заболеваемости в начале осени. Это связывали с воссоединением горожан в учебных учреждениях, на работе после летних каникул и отпусков. В настоящее время в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом 842 человека.