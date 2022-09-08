ДТП с междугородним автобусом и Нивой в Новосибирске – подробности, фото с места

Автобус №626 вез 23 пассажиров до вокзала по улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска около 5:30 часов утра. В это время там же проезжал автомобиль «Нива», водитель которого, при повороте на Писемского, не уступил дорогу пассажирскому транспорту. В итоге, на скорости они врезались друг в друга.
«На месте ДТП нашли погибшей 73-летнюю пассажирку «Нивы», а водителя увезли в больницу с травмами. Не пострадали люди, сидящие в салоне автобуса», - рассказала старший госинспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД по городу Новосибирску Юлия Бондаренко.
Сейчас на месте аварии продолжают работать правоохранители. Подключены следователи, которые выясняют обстоятельства гибели женщины.