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ДТП с междугородним автобусом и Нивой в Новосибирске – подробности, фото с места

Сегодня, 12:17
Фото: ГИБДД Новосибирска

Появились подробности ДТП с пассажирским автобусом и «Нивой» в Новосибирске

Междугородний автобус рейса «Кемерово-Новосибирск» рано утром 8 сентября попал в ДТП с «Нивой» на улице Богдана Хмельницкого. Погибла водитель легковушки. ГИБДД раскрыла подробности с смертельной аварии.
Сюжет
ДТП

Автобус №626 вез 23 пассажиров до вокзала по улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска около 5:30 часов утра. В это время там же проезжал автомобиль «Нива», водитель которого, при повороте на Писемского, не уступил дорогу пассажирскому транспорту. В итоге, на скорости они врезались друг в друга.

«На месте ДТП нашли погибшей 73-летнюю пассажирку «Нивы», а водителя увезли в больницу с травмами. Не пострадали люди, сидящие в салоне автобуса», - рассказала старший госинспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД по городу Новосибирску Юлия Бондаренко.
Фото: ГИБДД НСО
Фото: ГИБДД НСО

Сейчас на месте аварии продолжают работать правоохранители. Подключены следователи, которые выясняют обстоятельства гибели женщины.

#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск
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