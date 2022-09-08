ДТП с междугородним автобусом и Нивой в Новосибирске – подробности, фото с места

Автобус №626 вез 23 пассажиров до вокзала по улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска около 5:30 часов утра. В это время там же проезжал автомобиль «Нива», водитель которого, при повороте на Писемского, не уступил дорогу пассажирскому транспорту. В итоге, на скорости они врезались друг в друга.