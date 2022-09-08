Двое молодых людей избили подростка до полусмерти возле бара в Новосибирске

По версии следствия, 3 июля 2022 года двое пьяных молодых людей возле бара по улице Березовая в Первомайском районе Новосибирска встретили 16-летнего подростка и начали с ним конфликт, в ходе которого один из них избил его до бессознательного состояния, а второй подбежал и прыгнул на лежащего. После этого они скрылись.