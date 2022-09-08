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Двое молодых людей избили подростка до полусмерти возле бара в Новосибирске

Сегодня, 18:57
Фото: СУ СКР по Новосибирской области.
Место преступления.
В Новосибирске двое мужчин в возрасте 19 и 21 лет пойдут под суд за жестокое избиение подростка возле бара в Первомайском районе. Информацию предоставили в пресс-службах СУ СКР по региону и ГУ МВД России по НСО.

По версии следствия, 3 июля 2022 года двое пьяных молодых людей возле бара по улице Березовая в Первомайском районе Новосибирска встретили 16-летнего подростка и начали с ним конфликт, в ходе которого один из них избил его до бессознательного состояния, а второй подбежал и прыгнул на лежащего. После этого они скрылись. 

Несовершеннолетний мог погибнуть, но его вовремя госпитализировали в больницу, где ему и оказались помощь.

Пресс-секретарь регионального МВД Наталья Жуласова уточнила, что сообщение о преступлении изначально поступило в полицию из больницы. Сотрудники выяснили, что между потерпевшим и неизвестными конфликт произошел еще в баре, а затем это все переросло в драку на улице. Обвиняемых удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения – их личности быстро установили.

Преступников задержали сотрудники СК и патрульно-постовой службы – они признались в содеянном и написали явку с повинной.

Судом они были заключены под стражу. В данный момент расследование уголовного дела завершено – теперь мужчин ждет наказание. 

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Избиение#Драка
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