Горящий торф тушат четвертые сутки в Убинском районе Новосибирской области

Поросшее мхом болото загорелось в Убинском районе Новосибирской области ещё 5 сентября. Специалисты тушат один участок, а на следующий день огонь переходит на другой. О трудностях борьбы с пожаром сибирякам рассказал глава района Олег Конюк на странице во «ВКонтакте».

Рям, по-другому болото, поросшее кустарниками, загорелся недалеко от села Убинское на прошлых выходных. По словам Конюка, ещё тогда местные почувствовали запах гари и забили тревогу. «Сегодня торф ещё тушат и явных результатов не видно. И это несмотря на то, что на месте работают специалисты лесхоза, администраций района и сельсовета. Там будут установлены 3 пожарные помпы. И я призываю вас – земляки, не поджигайте траву», - написал глава Убинского района. По данным Минприроды региона, ликвидации мешает сильный ветер и густая растительность на местности. В первые дни удалось потушить очаг на площади 0,3 га, а на следующий день появился новый. «Очень сложная ситуация. Торф горит, площадь возгорания увеличивается в связи с погодными условиями», - рассказала Atas.info пресс-секретарь министерства природы Новосибирской области Рината Чуприна. Ранее ГУ МЧС Новосибирской области предупреждал о высокой пожароопасности. Риски ландшафтных пожаров сохранятся до 12 сентября из-за непогоды – сильного ветра, отсутствия дождей.



