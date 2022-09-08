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Мужчина оголился перед охранной после кражи пива в магазине Новосибирска

Сегодня, 16:58
Фото: АГБ "Гвардия"
Охрана задержала мужчину в Новосибирске за несколько правонарушений: кражу пива из магазина, пьяное вождение и легкую эротику. Подробнее об этом рассказали в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».

Инцидент произошел ещё 6 сентября в одном из супермаркетов Новосибирска. Пьяный мужчина пытался украсть две банки пива, но был замечен продавцами. Они вызвали на место охрану.

Прибывшие бойцы хотели обсудить с сибиряком плату за товар, попросили показать паспорт. Он полез в карман и у них на глазах спустил штаны.

В итоге, хулигана пришлось задерживать. В отделение полиции он приехал на своей машине с похмелья и без документов. Уже вечером мужчина вновь посетил тот магазин, чтобы разобраться с доносчиками-кассирами. На этот раз охрана провела с ним беседу и прогнала на улицу.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Кража
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