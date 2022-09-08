Мужчина оголился перед охранной после кражи пива в магазине Новосибирска

Инцидент произошел ещё 6 сентября в одном из супермаркетов Новосибирска. Пьяный мужчина пытался украсть две банки пива, но был замечен продавцами. Они вызвали на место охрану.
Прибывшие бойцы хотели обсудить с сибиряком плату за товар, попросили показать паспорт. Он полез в карман и у них на глазах спустил штаны.
В итоге, хулигана пришлось задерживать. В отделение полиции он приехал на своей машине с похмелья и без документов. Уже вечером мужчина вновь посетил тот магазин, чтобы разобраться с доносчиками-кассирами. На этот раз охрана провела с ним беседу и прогнала на улицу.