Новосибирцы пожаловались на открытый люк с торчащим штырем на Высоцкого

Опасный люк возле дома на Высоцкого, 39/2 в Новосибирске уже несколько лет волнует горожан. Он всегда открыт и из него торчит ржавый штырь, а власти бездействуют.

Местные жители решили обнародовать эту проблему в соцсети. В паблик «АСТ-54» на этой неделе они выложили фотографии с люком, который выглядит небезопасно. «Вот каждое лето он точно открыт, пару раз видела, что крышки нет весной, но его через несколько дней всё же закрыли. Я не знаю даже, может кто-то ворует эти крышки. Ещё из него торчит штырь огромный, можно его даже не заметить. Рядом дети катаются на великах, идут мимо него до школы. Автомобили колеса могут пробить. Уже много раз писали в администрацию об этом, но они иногда исправляют ситуацию, но потом всё по новой», - рассказала Atas.info одна из жительниц дома Надежда А. На зов новосибирцев после поста в Сети отреагировали районные власти. Также в мэрии отметили, что этот люк находится в распоряжении «Сибэко» и им уже передали информацию. «Компания «Сибэко» должна выполнить работы до 30.09.2022 года. Скоро жители получат ответ от администрации Октябрьского района, в связи с высокой загруженностью, это произойдет не раньше 9 сентября», - уточнили в мэрии Новосибирска. Этим летом и в начале осени жители Новосибирска стали чаще жаловаться на открытые и опасные люки.