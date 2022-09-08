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Posted 8 сентября 2022, 07:51

Published 8 сентября 2022, 07:51

Modified 8 сентября 2022, 09:50

Updated 8 сентября 2022, 09:50

Оклад подняли на 10% муниципальным служащим в Бердске

Оклад подняли на 10% муниципальным служащим в Бердске

8 сентября 2022, 07:51
Фото: 1MI
Муниципальным чиновникам Бердска Новосибирской области на 10% повысили оклады. Это решение приняли после голосования на сессии Совета депутатов 8 сентября 2022 года.

Депутаты горсовета Бердска обсудили городской бюджет на следующие 2 года, а также зарплаты чиновников. В итоге, они внесли изменения в положение об оплате труда.

Теперь чиновники получают на 10% больше. Судя по базовому окладу, это 3220 рублей вместо 2927.

Отметим, этот вопрос подняли после указа губернатора региона Андрея Травникова. Ранее он подписал постановление об увеличении зарплат бюджетников.

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#Алина Шефер#Политика#Город#Новосибирск#Депутаты#Зарплата#Чиновник
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