Оклад подняли на 10% муниципальным служащим в Бердске

Posted 8 сентября 2022, 07:51
Published 8 сентября 2022, 07:51
Modified 8 сентября 2022, 09:50
Updated 8 сентября 2022, 09:50
Депутаты горсовета Бердска обсудили городской бюджет на следующие 2 года, а также зарплаты чиновников. В итоге, они внесли изменения в положение об оплате труда.
Теперь чиновники получают на 10% больше. Судя по базовому окладу, это 3220 рублей вместо 2927.
Отметим, этот вопрос подняли после указа губернатора региона Андрея Травникова. Ранее он подписал постановление об увеличении зарплат бюджетников.