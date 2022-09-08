РЭО: Восемь объектов по обращению с ТКО построят в Приморском крае

Телеканал 360° сообщает, что генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал о заключении первого концессионного соглашения в Приморском крае. В компании ожидают до конца первого квартала следующего года заключения еще семи концессий на строительство восьми объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Общая мощность объектов составит 524,5 тысячи тонн ТКО в год. Инвестиции в реализацию данных проектов составят восемь с половиной миллиардов рублей.