РЭО: Восемь объектов по обращению с ТКО построят в Приморском крае

Телеканал 360° сообщает, что генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал о заключении первого концессионного соглашения в Приморском крае. В компании ожидают до конца первого квартала следующего года заключения еще семи концессий на строительство восьми объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Общая мощность объектов составит 524,5 тысячи тонн ТКО в год. Инвестиции в реализацию данных проектов составят восемь с половиной миллиардов рублей.
Буцаев отметил, что строительство новых заводов по обращению с ТКО даст возможность Приморскому краю на сто процентов достигнуть показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» задолго до 2030 года.
Финансирование строительства комплексов по обращению с ТКО в Приморье планируется за счет средств, которые получат от размещения облигаций Российского экологического оператора в объеме до девяноста пяти процентов от суммы инвестиций путем предоставления участникам концессионного соглашения льготного займа на срок до двенадцати лет.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, компания сможет предоставить финансирование после того, как будут получены положительные заключения государственных экспертиз на проектно-сметную документацию, разработанную концессионерами.
Отметим, что соглашение о сотрудничестве Российского экологического оператора с Приморским краем было подписано в рамках Восточного экономического форума.