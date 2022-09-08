Возможно поэтому ХК «Сибирь» перед началом первой домашней серии чемпионата КХЛ в сентябре 2022 имеет проблемы с реализацией билетов. Спустя несколько дней после начала продаж, на официальном сайте клуба можно спокойно купить билеты на матч открытия против китайского «КуньЛуня» - 9 сентября. Болельщики сетуют на то, что цены слишком высокие и не каждый новосибирец может позволить себе поход на хоккей.