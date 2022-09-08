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Самые дорогие билеты на хоккей в России - на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске

Сегодня, 10:25
Фото: Официальный сайт ХК "Сибирь"
Сентябрьский антирекорд цены билета на хоккей в сезоне КХЛ 2022/2023
ХК «Сибирь» предлагает болельщикам самые дорогие билеты на домашние матчи чемпионата КХЛ в сентябре 2022. Atas.info сравнил цены на сайтах всех хоккейных клубов России. В Новосибирске они дороже, чем на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга. А ведь ХК «Сибирь» не входит в число сильнейших команд КХЛ.
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Хоккей

ХК «Сибирь» «лидирует», предлагая болельщикам билет в центральный сектор за 2200 рублей. Это дороже чем билеты в Москве на матчи легендарных ЦСКА и «Спартака», дороже, чем в Сочи или в Питере, или в Казани, где играет трехкратный обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс».

Мы сравнили цены на билеты хоккейных стадионов в центральный сектор, где всегда самый лучший обзор, за который люди и платят большие деньги, приходя на игры чемпионата КХЛ.

Комментарий болельщика
Фото: Группа "ХК "Сибирь" (Новосибирская область) "ВКонтакте"

Цены на матчи чемпионата КХЛ сезон 2022/2023 – центральные сектора стадионов

«Сибирь» (Новосибирск) - 2200 рублей

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 2100 рублей

«Локомотив» (Ярославль) - 2000 рублей

«Динамо» (Москва) – 2000 рублей

«Амур» (Хабаровск) - 2000 рублей

«Адмирал» (Владивосток) - 1890 рублей

«Торпедо» (Нижний Новгород) - 1650 рублей

«Ак Барс» (Казань) - 1500 рублей

ЦСКА (Москва) – 1500 рублей

«Спартак» (Москва) - 1450 рублей

«Трактор» (Челябинск) - 1400 рублей

СКА (Санкт-Петербург) – 1270 рублей

«Салават Юлаев» (Уфа) - 1200 рублей

«Металлург» (Макнитогорск) - 900 рублей

«Сочи» - 800 рублей

«Северсталь» (Череповец) - 800 рублей

«КуньЛунь» (Мытищи) - 600 рублей

«Витязь» (Москвоская область) - 550 рублей

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 500 рублей

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В данном списке показана максимально возможная цена за просмотр матча в центральном секторе с хорошим соперником (иногда клубы делают скидку на слабых соперников). И действительно, самые дорогие билеты на центральный сектор будут у «Сибири».

Возможно поэтому ХК «Сибирь» перед началом первой домашней серии чемпионата КХЛ в сентябре 2022 имеет проблемы с реализацией билетов. Спустя несколько дней после начала продаж, на официальном сайте клуба можно спокойно купить билеты на матч открытия против китайского «КуньЛуня» - 9 сентября. Болельщики сетуют на то, что цены слишком высокие и не каждый новосибирец может позволить себе поход на хоккей.

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