ХК «Сибирь» «лидирует», предлагая болельщикам билет в центральный сектор за 2200 рублей. Это дороже чем билеты в Москве на матчи легендарных ЦСКА и «Спартака», дороже, чем в Сочи или в Питере, или в Казани, где играет трехкратный обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс».
Мы сравнили цены на билеты хоккейных стадионов в центральный сектор, где всегда самый лучший обзор, за который люди и платят большие деньги, приходя на игры чемпионата КХЛ.
«Сибирь» (Новосибирск) - 2200 рублей
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 2100 рублей
«Локомотив» (Ярославль) - 2000 рублей
«Динамо» (Москва) – 2000 рублей
«Амур» (Хабаровск) - 2000 рублей
«Адмирал» (Владивосток) - 1890 рублей
«Торпедо» (Нижний Новгород) - 1650 рублей
«Ак Барс» (Казань) - 1500 рублей
ЦСКА (Москва) – 1500 рублей
«Спартак» (Москва) - 1450 рублей
«Трактор» (Челябинск) - 1400 рублей
СКА (Санкт-Петербург) – 1270 рублей
«Салават Юлаев» (Уфа) - 1200 рублей
«Металлург» (Макнитогорск) - 900 рублей
«Сочи» - 800 рублей
«Северсталь» (Череповец) - 800 рублей
«КуньЛунь» (Мытищи) - 600 рублей
«Витязь» (Москвоская область) - 550 рублей
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 500 рублей
В данном списке показана максимально возможная цена за просмотр матча в центральном секторе с хорошим соперником (иногда клубы делают скидку на слабых соперников). И действительно, самые дорогие билеты на центральный сектор будут у «Сибири».
Возможно поэтому ХК «Сибирь» перед началом первой домашней серии чемпионата КХЛ в сентябре 2022 имеет проблемы с реализацией билетов. Спустя несколько дней после начала продаж, на официальном сайте клуба можно спокойно купить билеты на матч открытия против китайского «КуньЛуня» - 9 сентября. Болельщики сетуют на то, что цены слишком высокие и не каждый новосибирец может позволить себе поход на хоккей.