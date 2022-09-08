Синоптики не смогли назвать точную дату бабьего лета в Новосибирске

На территории Новосибирской области уже произошло похолодание, но это похолодание будет недолгим, ведь уже 10 сентября ожидается потепление от +18 до +23 градусов. На следующий день будет примерно такая же погода, а вот 12 сентября уже польют дожди и подует ветер.