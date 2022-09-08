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Синоптики не смогли назвать точную дату бабьего лета в Новосибирске

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
Синоптики из Новосибирска не смогли дать точную дату, когда в регионе наступить бабье лето – это должно было произойти с 7 по 14 сентября, но в это время будут дожди.
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Погода

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик уточнила «АиФ-Новосибирск», что бабье лето всегда приходит в регион после сильного похолодания. Например, в 2021 году этот период выпал на октябрь, а как будет в 2022 – пока неизвестно.

На территории Новосибирской области уже произошло похолодание, но это похолодание будет недолгим, ведь уже 10 сентября ожидается потепление от +18 до +23 градусов. На следующий день будет примерно такая же погода, а вот 12 сентября уже польют дожди и подует ветер.

В связи с этим пока нет возможность предсказать длительную теплую погода, которая и называется бабьим летом. 

#Александр Кондратьев#Общество#Город#Новосибирск#Погода#Осень
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