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Сообщника убийцы искитимского главврача упекли на 2 года в колонию

Сегодня, 17:40
Фото: Прокуратура НСО

Сообщника убийцы искитимского главврача осудили в Новосибирске

8 сентября 2022 года Новосибирский областной суд вынес приговор по делу о серии краж, разбойных нападений, а также убийств охранников строительных фирм и жены главного врача Искитимской районной больницы, произошедших в период с 2007 года по 2021 год, о чем рассказали в региональной прокуратуре.

За совершение всех этих преступлений были привлечены три человека. Так, сегодняшним приговором суда признан виновным в совершении кражи один из подсудимых - 46-летний житель Алтайского края. Других обвинений ему не предъявляли.

По данным следствия, в июне 2021 года он в составе группировки по похитил деньги в сумме более 612 тыс рублей у коммерческой организации. В итоге подсудимому назначили наказание – 2 года  лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, суд прекратил уголовное дело в отношении «главного» фигуранта по делу - Дмитрия Казакова в связи с его смертью. Он обвинялся в совершении 6 убийств и 7 разбоев, а также 1 кражи.

Напомним, что убийство, совершенное Казаковым, произошло в сентябре 2020 года. Злоумышленник проник в дом врача и убил его 66-летнюю супругу. Муж обнаружил тело своей жены в крови в собственном доме, привязанной к стулу бельевыми веревками. При этом из квартиры пропали драгоценности, сейф и деньги. 

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