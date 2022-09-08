Сообщника убийцы искитимского главврача упекли на 2 года в колонию

За совершение всех этих преступлений были привлечены три человека. Так, сегодняшним приговором суда признан виновным в совершении кражи один из подсудимых - 46-летний житель Алтайского края. Других обвинений ему не предъявляли.
По данным следствия, в июне 2021 года он в составе группировки по похитил деньги в сумме более 612 тыс рублей у коммерческой организации. В итоге подсудимому назначили наказание – 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.
Кроме того, суд прекратил уголовное дело в отношении «главного» фигуранта по делу - Дмитрия Казакова в связи с его смертью. Он обвинялся в совершении 6 убийств и 7 разбоев, а также 1 кражи.
Напомним, что убийство, совершенное Казаковым, произошло в сентябре 2020 года. Злоумышленник проник в дом врача и убил его 66-летнюю супругу. Муж обнаружил тело своей жены в крови в собственном доме, привязанной к стулу бельевыми веревками. При этом из квартиры пропали драгоценности, сейф и деньги.