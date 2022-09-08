Сообщника убийцы искитимского главврача упекли на 2 года в колонию

По данным следствия, в июне 2021 года он в составе группировки по похитил деньги в сумме более 612 тыс рублей у коммерческой организации. В итоге подсудимому назначили наказание – 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.