Таксист на Scoda погиб после столкновения с грузовиком под Новосибирском

Рано утром в четверг, 8 сентября, 62-летний таксист ехал на автомобиле Scoda Rapid по трассе Р-254 «Иртыш». Проезжая 1284 км дороги – возле Барабинска, он врезался в фуру Volvo. От удара его занесло в кювет, где легковушка перевернулась на крышу.