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Таксист на Scoda погиб после столкновения с грузовиком под Новосибирском

Сегодня, 10:43
Фото: ГИБДД НСО
Водитель Scoda Rapid, брендированного «Яндекс.Такси» погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском. Об этой аварии сообщает ГИБДД региона 8 сентября.
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ДТП

Рано утром в четверг, 8 сентября, 62-летний таксист ехал на автомобиле Scoda Rapid по трассе Р-254 «Иртыш». Проезжая 1284 км дороги – возле Барабинска, он врезался в фуру Volvo. От удара его занесло в кювет, где легковушка перевернулась на крышу.

«Водитель иномарки погиб на месте ДТП. Ему было 62 года, он жил в Барабинске», - рассказал инспектор ГИБДД Новосибирской области Константин Шкабарня.

На месте автокатастрофы работали сотрудники Госавтоинспекции. Также следовали, которые устанавливают сейчас детали аварии.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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