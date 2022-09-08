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Турфирмы из Новосибирска раскрыли цены на экстремальные туры на Камчатку

Сегодня, 15:33
Фото: atas.info
Туристические фирмы из Новосибирска назвали стоимость туров на восхождения на вулканы и горы в Камчатском крае, где недавно трагически погибли 9 человек на Ключевской сопке.

Организация «Эль-Тур» будет отправлять туристов на Камчатку в октябре 2022 года, пишет МК-Новосибирск. Стоимость такого билета составит 106 тысяч рублей без учета самолета. В ходе поездки можно будет подняться на вулкан «Горелый», но там не сложный маршрут – всего 900 метров.

Восхождение на вулкан «Горелый» предлагает и агентство «Свобода Трэвэл», но здесь указали высоту в 1829 метров – за это придется заплатить 236 тысяч рублей и за само восхождение 10 тысяч рублей.
 
Стоит отметить, что туры на Камчатку не пользуются большим спросом у жителей Новосибирской области – это очень дорого, проще слетать в Турцию. 

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