Турфирмы из Новосибирска раскрыли цены на экстремальные туры на Камчатку

Восхождение на вулкан «Горелый» предлагает и агентство «Свобода Трэвэл», но здесь указали высоту в 1829 метров – за это придется заплатить 236 тысяч рублей и за само восхождение 10 тысяч рублей.



Стоит отметить, что туры на Камчатку не пользуются большим спросом у жителей Новосибирской области – это очень дорого, проще слетать в Турцию.