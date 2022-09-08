В Новосибирске подорожало строительство ЛДС до 14,4 млрд рублей

Стоит отметить, что в настоящее время ЛДС готов на 73% – его строительство хотят завершить в четвертом квартале 2022 года. Однако в Омске начали строить подобный ЛДС почти на год позже, но у них он в апреле 2022 года был готов уже на 67%, а в Новосибирске только на 65%. У новосибирского большое отставание, а там все проходит по графику.