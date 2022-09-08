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В Новосибирске подорожало строительство ЛДС до 14,4 млрд рублей

Сегодня, 14:48
Фото: nso.ru
Строительство ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске подорожало на 1,4 млрд рублей за 12 месяцев. Информацию предоставил ТАСС со ссылкой на представителя власти.

И. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал, что строительные работы подорожали из-за того, что цена на материалы растет еще с 2020 года. Получается, что спецоперация никак не повлияла на стоимость. 

При этом суммы могут еще скакнуть вверх, потому что сейчас проводят корректировку проектно-сметной документации по требования силовых структур и Федерации хоккея РФ. 

Стоит отметить, что в настоящее время ЛДС готов на 73% – его строительство хотят завершить в четвертом квартале 2022 года. Однако в Омске начали строить подобный ЛДС почти на год позже, но у них он в апреле 2022 года был готов уже на 67%, а в Новосибирске только на 65%. У новосибирского большое отставание, а там все проходит по графику.

#Александр Кондратьев#Общество#Политика#Новосибирск#ЛДС#Хоккей
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