В Новосибирске подорожало строительство ЛДС до 14,4 млрд рублей

И. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал, что строительные работы подорожали из-за того, что цена на материалы растет еще с 2020 года. Получается, что спецоперация никак не повлияла на стоимость.
При этом суммы могут еще скакнуть вверх, потому что сейчас проводят корректировку проектно-сметной документации по требования силовых структур и Федерации хоккея РФ.
Стоит отметить, что в настоящее время ЛДС готов на 73% – его строительство хотят завершить в четвертом квартале 2022 года. Однако в Омске начали строить подобный ЛДС почти на год позже, но у них он в апреле 2022 года был готов уже на 67%, а в Новосибирске только на 65%. У новосибирского большое отставание, а там все проходит по графику.