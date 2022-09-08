В Новосибирской области ввели долгострой с 10-летней историей

И.о. министра строительства Новосибирской области напомнил, что в регионе сегодня действует разработанный Правительством региона широкий спектр механизмов для достройки проблемных объектов – масштабные инвестиционные проекты, субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям, благоустройство территории и установку лифтов, достройка домов с помощью Фонда развития территорий. Проблемы 32 объектов уже решаются благодаря использованию механизма Фонда – 8 объектов достраиваются, дольщикам 24 домов выплачивается компенсация. С начала года компенсации получили 1 201 дольщик на сумму почти 3,5 млрд рублей. По этому показателю по данным Фонда развития территорий Новосибирская область входит в число лучших в России.