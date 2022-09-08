Уроженец Новосибирской области задолжал своему несовершеннолетнему ребенку более 300 тысяч рублей. В марте 2022 года приставы взялись исполнять решение о взыскании и столкнулись с трудностью.
Оказалось, 55-летний сибиряк несколько лет проживает в Абхазии и единственное, что они смогли предпринять – ограничить мужчине выезд. Ничего не подозревая, в августе должник поехал на курорты Краснодарского края, а потом не смог вернуться домой, сообщает УФССП региона.
Мужчину остановили пограничники и предъявили документ об ограничениях, наложенных новосибирскими приставами. Ему пришлось связаться с ними и оплатить долг по алиментам.