Оказалось, 55-летний сибиряк несколько лет проживает в Абхазии и единственное, что они смогли предпринять – ограничить мужчине выезд. Ничего не подозревая, в августе должник поехал на курорты Краснодарского края, а потом не смог вернуться домой, сообщает УФССП региона.