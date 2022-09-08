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Житель Абхазии не смог вернуться домой с курорта из-за приставов Новосибирска

Сегодня, 12:54
Фото: 1MI
Коренному новосибирцу пришлось выплачивать долг по алиментам, чтобы вернуться домой в Абхазию после отдыха в Сочи. Приставы наложили запрет на выезд и об этом уроженец нашей области узнал в аэропорту.

Уроженец Новосибирской области задолжал своему несовершеннолетнему ребенку более 300 тысяч рублей. В марте 2022 года приставы взялись исполнять решение о взыскании и столкнулись с трудностью.

Оказалось, 55-летний сибиряк несколько лет проживает в Абхазии и единственное, что они смогли предпринять – ограничить мужчине выезд. Ничего не подозревая, в августе должник поехал на курорты Краснодарского края, а потом не смог вернуться домой, сообщает УФССП региона.

Мужчину остановили пограничники и предъявили документ об ограничениях, наложенных новосибирскими приставами. Ему пришлось связаться с ними и оплатить долг по алиментам.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Приставы
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