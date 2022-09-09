Движение запустили по асфальтированному мосту через реку Издревая под Новосибирском

Разметка уже нанесена, а автомобили могут ездить по двум полосам. Однако весь ремонт еще не закончен – ремонтные работы завершатся только в октябре 2022 года, когда будет сделана подмостовая часть.
Стоит отметить, что по контракту подрядчик должен установить опалубки монолитного участка тротуаров, отремонтировать поверхности балок, покрасить опоры моста, отремонтировать подферменные площадки и конусы насыпи береговых опор.
Также в его обязанности входит – отремонтировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и на подходах.