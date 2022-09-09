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Движение запустили по асфальтированному мосту через реку Издревая под Новосибирском

Сегодня, 20:26
Фото: 1MI
Новый асфальт положили на мосту через реку Издревая возле Гусиного брода под Новосибирском – он уже открыт для движения. Информацию предоставили в региональном ТУАД.

Разметка уже нанесена, а автомобили могут ездить по двум полосам. Однако весь ремонт еще не закончен – ремонтные работы завершатся только в октябре 2022 года, когда будет сделана подмостовая часть.

Стоит отметить, что по контракту подрядчик должен установить опалубки монолитного участка тротуаров, отремонтировать поверхности балок, покрасить опоры моста, отремонтировать подферменные площадки и конусы насыпи береговых опор.

Также в его обязанности входит – отремонтировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и на подходах.

#Александр Кондратьев#Транспорт#Новосибирск#Автомобили#Движение
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