В обоих округах будет замещено по одному депутатскому мандату. В первом кандидата выберут из восьми человек (ранее там сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму РФ Олег Иванинский). В округе № 10 бороться будут шесть кандидатов. Место стало вакантным после ареста депутата Василия Сичкарева по делу о мошенничестве.