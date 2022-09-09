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Как пройдут выборы в Новосибирске 11 сентября 2022 года

Сегодня, 21:01
Фото: 1MI
Как пройдут выборы в Новосибирске 11 сентября 2022 года
Новосибирск готов к выборам в сентябре 2022 года. Вместо одного голосование займет три дня. Кого готовятся выбрать жители региона? Как будут организованы выборы? Читайте в нашем материале.

Кого выбираем?

Отметим сразу, что город Новосибирск в выборах не участвует. Голосовать будут только жители Новосибирской области за новых депутатов в Законодательное собрание и местные советы депутатов.

9, 10, 11 сентября дополнительные выборы в Заксобрание пройдут по двум округам.   

Округ № 4 (Барабинский и Здвинский районы);

Округ № 10 (Коченевский и Чулымский (частично) районы).

В обоих округах будет замещено по одному депутатскому мандату. В первом кандидата выберут из восьми человек (ранее там сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму РФ Олег Иванинский). В округе № 10 бороться будут шесть кандидатов. Место стало вакантным после ареста депутата Василия Сичкарева по делу о мошенничестве.

Помимо довыборов в Заксобрание Новосибирской области, жители региона должны выбрать в эти сентябрьские дни 39 депутатов представительных органов муниципальных образований. В результате выборов будет замещен 41 депутатский мандат.

 

Кого выбираем?
Фото: 1MI

Как проголосовать?

Выборы в регионе проходят с учетом удобства и комфорта для избирателей. Так, те граждане, которые не смогут быть дома в единый день голосований (в числе причин отмечены командировка, больничный, учеба и пр.), отдали свои голоса досрочно. Процедура досрочного голосования началась 31 августа и завершилась 8 сентября.

Также, чтобы охватить как можно больше избирателей, голосование продлили на три дня — 9, 10, 11 сентября. То есть новосибирцы смогут без спешки прибыть на избирательный участок даже из отдаленных селений.

На избирательный участок нужно взять с собой паспорт. На месте получить и заполнить бюллетень и опустить его в урну для голосования. Найти свой избирательный участок очень легко на сайте ЦИКа.   

Также можно проголосовать по месту нахождения, если человек оказался, к примеру, в другом городе. Для этого нужно воспользоваться сервисом на госуслугах «Мобильный избиратель».

Как проголосовать?
Фото: 1MI

Избирательные участки

196 участковых избирательных комиссий будут встречать избирателей в сентябрьские дни выборов. На участках все готово к голосованию, налажена система видеонаблюдения, установлены современные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

За ходом голосования будет следить 221 общественный наблюдатель. Также на участках будут помогать волонтеры из числа студентов. В частности, они будут следить за обеспечением санитарной безопасности на участках — раздавать одноразовые маски и антисептики, измерять температуру у посетителей.    

Все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. После чего будет начат процесс подсчета голосов.

Избирательные участки
Фото: 1MI

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)

Новосибирская область не входит в число регионов РФ, где проводится дистанционное голосование.

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)
Фото: vybory.gov.ru
#Выборы#Голосование#Депутаты#2022
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