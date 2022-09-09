Критерии, на которые следует опираться, выбирая аквариум для ребёнка

Как правило, в качестве основных материалов для изготовления подобных резервуаров используются в силикатное или акриловое стекло. Из первого изготавливаются простые формы аквариумов, оно отличается повышенной прозрачностью и практически не царапается, однако весит больше и является более хрупким, нежели акрил, с помощью которого можно создавать самые сложные формы аквариумов. На таком материале незаметны швы, и весит он гораздо меньше. Стоит акрил дороже, но спустя пару-тройку лет стекло может помутнеть.