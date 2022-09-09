Критерии, на которые следует опираться, выбирая аквариум для ребёнка

Считается, что наблюдение за подводным миром позволяет расширить кругозор и развить многие полезные качества. Опять же, несложный, но все-таки уход за хвостатыми питомцами дисциплинирует даже самых маленьких, которые начинают чувствовать ответственность за кого-либо.
Выбирая подходящие аквариумы для ребёнка, следует учесть определённые критерии. В идеале это должна быть емкость от 50 л – считается, что таким образом биологическое равновесие будет более стабильным. Оптимальной моделью станет аквариум с тумбой, которая идёт в комплекте, либо её придётся изготовить на заказ, учитывая конкретную нагрузку, она складывается из массы не только самого аквариума, но и внутреннего наполнения. Оптимально приобрести ту модель, качество которой подтверждается гарантийными обязательствами производителя.
В качестве дополнительного оборудования следует выбирать то, что не издаёт шума, который особенно слышно в ночное время. При необходимости яркость света в аквариуме должна уменьшаться, таким образом, его можно использовать ещё и как ночник.
К числу положительных моментов можно отнести:
Однако существуют и минусы столь специфической покупки:
Габариты и форма аквариума
Считается, что за большим аквариумом ухаживать гораздо проще, чем за маленьким. Формы подобных ёмкостей представлены во всём многообразии, однако самыми распространёнными считаются панорамные, угловые и прямоугольные. Последние являются классическими и подходят для всех рыб, без исключения.
С помощью углового аквариума можно сэкономить пространство в доме. Панорамный же предполагает выпуклость переднего стекла, что позволяет увеличить рыб и рассмотреть их во всех деталях.
Особенной популярными в последнее время стали нано-аквариумы. Объём их сравнительно невелик, не превышает 40 л, изготавливаются они из сверхпрозрачного стекла. Таким образом, содержатся карликовые аквариумные рыбки, креветки и другие экзотические существа.
Как правило, в качестве основных материалов для изготовления подобных резервуаров используются в силикатное или акриловое стекло. Из первого изготавливаются простые формы аквариумов, оно отличается повышенной прозрачностью и практически не царапается, однако весит больше и является более хрупким, нежели акрил, с помощью которого можно создавать самые сложные формы аквариумов. На таком материале незаметны швы, и весит он гораздо меньше. Стоит акрил дороже, но спустя пару-тройку лет стекло может помутнеть.
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