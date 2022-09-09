Лучшие проекты форума «PROрегион» получат гранты Правительства Новосибирской области

В форуме участвуют 250 молодых людей, представляющих 29 муниципальных образований Новосибирской области и регионы России (Алтайский край, Москва, Нижегородская, Томская область и Иркутская области). Мероприятия проходят в Образовательном парке имени Олега Кошевого на площадке центра «Альтаир».
Приветствуя молодых людей, Андрей Травников подчеркнул, что форум «PROрегион» не просто живёт, а активно развивается: «Залог успеха – в развитии. С каждым годом «PROрегион» становится в чём-то новым, более интересным и насыщенным. Особенность этого года – не только в новой площадке, но и в том, что ряд проектов, которые пройдут соответствующий отбор, получат грантовую поддержку Правительства Новосибирской области. Но для того, чтобы форуму развиваться, требуется ваше участие – обратная связь от вас, ваши идеи и предложения. Тема этого года – «Урбанистика и сообщество» – очень актуальная, потому что по развитию общественных пространств в Новосибирской области взяты очень высокие темпы. За последние 5 лет общественных пространств благоустроено больше, чем за предыдущие 25 лет. Многие районные центры и сёла 5 лет назад даже мечтать не могли, что у них появятся такие молодёжные площадки, площадки для активного отдыха, как сегодня. Но очень важно сделать такие места не просто красивыми и удобными, но и функциональными, чтобы они действительно были местом деятельности новых сообществ. И в этом процессе требуется, в первую очередь, обратная связь от молодёжи. Не бойтесь выступать со своими идеями, делать критические замечания, но сразу просьба – чтобы это была не просто критика, а сразу содержащиеся в ней предложения о том, как исправить те или иные недостатки, переформатировать организованные пространства для достижения максимальной функциональности и привлекательности», – отметил губернатор.
Тема форума 2022 года – развитие территорий и сообществ. Территория – место приложения усилий, сообщество – инструмент коллективного воздействия сообща. В основу программы форума заложена идея о том, что привязанность и любовь к своей малой Родине возникает тогда, когда существует опыт успешного привнесения улучшений «своими руками» – когда молодёжь инициирует проекты по улучшению среды, эти проекты находят поддержку, реализуются силами молодёжи, и молодые люди видят результативность собственных усилий. Это есть понимание любви к малой Родине как технология – хочется остаться там, где видишь собственную практическую значимость и влияние.
Перед форумом организаторами был проведён опрос молодёжи региона о том, какие проблемы актуальны для молодых людей и какие возможности для развития новых областей (сфер) и направлений деятельности, для которых есть предпосылки, они видят. Работа над созданием сообществ строится с использованием результатов опроса – участники будут объединяться в сообщества и прорабатывать свои возможности влияния для активного воздействия на поле проблем и возможностей.
Цель форума в 2022 году – помочь участникам стать авторами позитивных преобразований на больших и малых территориях. Впервые в рамках форума запланировано проведение конкурса грантов, на конкурс заявлено 18 проектов.
Форум включен как одно из ключевых молодёжных мероприятий в программу празднования 85-летия Новосибирской области «Новосибирь 85».