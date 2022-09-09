Лучшие проекты форума «PROрегион» получат гранты Правительства Новосибирской области

Приветствуя молодых людей, Андрей Травников подчеркнул, что форум «PROрегион» не просто живёт, а активно развивается: «Залог успеха – в развитии. С каждым годом «PROрегион» становится в чём-то новым, более интересным и насыщенным. Особенность этого года – не только в новой площадке, но и в том, что ряд проектов, которые пройдут соответствующий отбор, получат грантовую поддержку Правительства Новосибирской области. Но для того, чтобы форуму развиваться, требуется ваше участие – обратная связь от вас, ваши идеи и предложения. Тема этого года – «Урбанистика и сообщество» – очень актуальная, потому что по развитию общественных пространств в Новосибирской области взяты очень высокие темпы. За последние 5 лет общественных пространств благоустроено больше, чем за предыдущие 25 лет. Многие районные центры и сёла 5 лет назад даже мечтать не могли, что у них появятся такие молодёжные площадки, площадки для активного отдыха, как сегодня. Но очень важно сделать такие места не просто красивыми и удобными, но и функциональными, чтобы они действительно были местом деятельности новых сообществ. И в этом процессе требуется, в первую очередь, обратная связь от молодёжи. Не бойтесь выступать со своими идеями, делать критические замечания, но сразу просьба – чтобы это была не просто критика, а сразу содержащиеся в ней предложения о том, как исправить те или иные недостатки, переформатировать организованные пространства для достижения максимальной функциональности и привлекательности», – отметил губернатор.