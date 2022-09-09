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Напиток «Добрый Cola» появился на полках магазинов в Новосибирске

Сегодня, 16:35
Фото: Самый сахар / ВК
Американские газированные напитки «Coca-Cola» начали выпускать под новым брендом «Добрый Cola» в Новосибирске — они уже появились в супермаркетах российских городов.

Напомним, что подразделение «Coca-Cola HBC» было переименовано в «Multon Partners». Как заявляли в компании, напиткам немного поменяют рецептуру, потому что формула концентрата изменилась, но их сделают максимально похожими на старые.

Напитки запустили в продажу с 1 сентября 2022 года — они уже появились в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Названия они получили следующие:

  • «Coca Cola» получила название «Добрый Cola»;
  • «Fanta — «Добрый апельсин»;
  • «Schweppes» переименовали в «Rich Bitter»;
  • «Sprite» теперь «Добрый лимон-лайм»;
  • «Фьюз Ти» — «Rich Tea».

К ним также добавили и новые вкусы: Сибирские травы (Байкал), «Добрый Вишня», «Добрый Дюшес», «Добрый Манго-маракуйя» и «Добрый Лимонад».

Александр К. из Новосибирска попробовал новый напиток и практически не нашел отличий — это оказалась отличная замена оригиналу.

«Если брать напиток «Добрый Cola» в сравнении с оригинальной продукцией «Coca-Cola», то отличия конечно имеются — у российского производителя слишком яркий вкус, он отличается от оригинала. Однако если не сравнивать, то отличий можно и не заметить», — сказал молодой человек.

Действительно, еще до выпуска напитка в свет в корпорации заявляли, что очень долго работали над формулой напитка, чтобы сделать его похожим на всеми любимый — они сделали вкус максимально приближенным. 

Всеми известную газировку под новым брендом выпускают на бывшем заводе «Coca-Cola HBC Россия» на проезде Автомобилистов, 8 в Мичуринском сельсовете Новосибирска. 

Состав и производитель.
Фото: Самый сахар / ВК
#Александр Кондратьев#Общество#Бизнес#Новосибирск#Россия#Coca-cola#Добрый#Напиток#Импортозамещение
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