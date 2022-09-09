«Если брать напиток «Добрый Cola» в сравнении с оригинальной продукцией «Coca-Cola», то отличия конечно имеются — у российского производителя слишком яркий вкус, он отличается от оригинала. Однако если не сравнивать, то отличий можно и не заметить», — сказал молодой человек.