Назван автор «Тотального диктанта-2023» в Новосибирске

Текст для «Тотального диктанта-2023» в Новосибирске подготовит писатель Василий Авченко. Об этом рассказали организаторы акции во время онлайн-марафона 8 сентября.

Авченко напишет рассказ о путешественнике Владимире Арсеньеве, который исследовал Дальний Восток. Представители фонда уверены, что через «Тотальный диктант» участники ближе познакомиться с произведениями именитого писателя. «Для своих читателей Василий Авченко - символ Приморья. Думаю, что многие откроют для себя его творчество. Ведь главная задача акции – вызвать у аудитории интерес к современной русской литературе», - сказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. Акция стартует в Новосибирске 8 апреля 2023 года. Главную площадку развернут в Ярославле.