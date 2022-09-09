Назван автор «Тотального диктанта-2023» в Новосибирске

Авченко напишет рассказ о путешественнике Владимире Арсеньеве, который исследовал Дальний Восток. Представители фонда уверены, что через «Тотальный диктант» участники ближе познакомиться с произведениями именитого писателя.
«Для своих читателей Василий Авченко - символ Приморья. Думаю, что многие откроют для себя его творчество. Ведь главная задача акции – вызвать у аудитории интерес к современной русской литературе», - сказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
Акция стартует в Новосибирске 8 апреля 2023 года. Главную площадку развернут в Ярославле.