atas.info
ГлавноеВсе новости

Назван автор «Тотального диктанта-2023» в Новосибирске

Сегодня, 13:42
Фото: Тотальный диктант/ВК
Текст для «Тотального диктанта-2023» в Новосибирске подготовит писатель Василий Авченко. Об этом рассказали организаторы акции во время онлайн-марафона 8 сентября.

Авченко напишет рассказ о путешественнике Владимире Арсеньеве, который исследовал Дальний Восток. Представители фонда уверены, что через «Тотальный диктант» участники ближе познакомиться с произведениями именитого писателя.

«Для своих читателей Василий Авченко - символ Приморья. Думаю, что многие откроют для себя его творчество. Ведь главная задача акции – вызвать у аудитории интерес к современной русской литературе», - сказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Акция стартует в Новосибирске 8 апреля 2023 года. Главную площадку развернут в Ярославле.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Тотальный диктант#Культура#Русский язык
Подпишитесь
Выборы депутатов Заксобрания начались в Новосибирской области
Сегодня, 11:04
Принц Чарльз стал новым королем Великобритании: почему его имя теперь Карл III
Сегодня, 12:38
25 человек спасли, один погиб – страшный пожар произошел в Бердске
Сегодня, 10:16
Дороговизна билетов отталкивает болельщиков от матчей ХК «Сибирь» в Новосибирске
Сегодня, 12:10
Более 500 учителей ушли на больничный с начала учебного года в Новосибирской области
Вчера, 18:35
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для занятий на Crew Dragon
Сегодня, 11:42