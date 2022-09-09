atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирцы переругались в соцсети из-за смерти королевы Елизавета II

Сегодня, 13:15
Фото: Anwar Hussein Collection / Getty Images
Британская королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года. Эта новость потрясла весь мир и даже жителей Новосибирска не оставила равнодушными. Они устроили бурное обсуждение почившего монарха в соцсетях.

К смерти Елизаветы II, судя по комментариям в новосибирском паблике «АСТ-54», кто-то отнесся безразлично, а кто-то надел траур вместе. Среди пользователей Сети также нашлись и хейтеры.

«В принципе не жарко не холодно...», - пишет один из комментаторов под постом.

«Хорошая была женщина, здравомыслящая, со своей линией понимания мировоздания. Уже не будет таких людей, которых с рождения учат править, а не воровать», - написал другой подписчик паблика во «ВКонтакте».

Пост о смерти английской королевы набрал свыше 100 000 просмотров и несколько сотен комментариев. А дело даже не в всеобщей печали, а в «диванных историках» и хейтерах, которые устроили скандал.

Несколько мужчин поругались на тему плюсов и минусов монархии. Для защиты своей позиции упоминали президента России Путина, почившего лидера ЛДПР Жириновского и других политиков. После спор перешел на личности, но это уже другая история.

Также сибиряки не забыли обсудить то, как Елизавете II удалось так долго прожить. По мнению некоторых, королева «ложки в руках не держала; много отдыхала и гуляла с собаками».

Напомним, Елизавете II скончалась на 97-ом году жизни 8 сентября. Она правила 70 лет, теперь трон занял её пожилой сын - принц Чарльз. Букингемский дворец объявил 2-недельный траур.

Принц Чарльз стал новым королем Великобритании: почему его имя теперь Карл III
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Смерть#Новосибирск#Общество
Подпишитесь
Выборы депутатов Заксобрания начались в Новосибирской области
Сегодня, 11:04
Принц Чарльз стал новым королем Великобритании: почему его имя теперь Карл III
Сегодня, 12:38
25 человек спасли, один погиб – страшный пожар произошел в Бердске
Сегодня, 10:16
Дороговизна билетов отталкивает болельщиков от матчей ХК «Сибирь» в Новосибирске
Сегодня, 12:10
Более 500 учителей ушли на больничный с начала учебного года в Новосибирской области
Вчера, 18:35
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для занятий на Crew Dragon
Сегодня, 11:42