Новосибирцы переругались в соцсети из-за смерти королевы Елизавета II

К смерти Елизаветы II, судя по комментариям в новосибирском паблике «АСТ-54», кто-то отнесся безразлично, а кто-то надел траур вместе. Среди пользователей Сети также нашлись и хейтеры.
«В принципе не жарко не холодно...», - пишет один из комментаторов под постом.
«Хорошая была женщина, здравомыслящая, со своей линией понимания мировоздания. Уже не будет таких людей, которых с рождения учат править, а не воровать», - написал другой подписчик паблика во «ВКонтакте».
Пост о смерти английской королевы набрал свыше 100 000 просмотров и несколько сотен комментариев. А дело даже не в всеобщей печали, а в «диванных историках» и хейтерах, которые устроили скандал.
Несколько мужчин поругались на тему плюсов и минусов монархии. Для защиты своей позиции упоминали президента России Путина, почившего лидера ЛДПР Жириновского и других политиков. После спор перешел на личности, но это уже другая история.
Также сибиряки не забыли обсудить то, как Елизавете II удалось так долго прожить. По мнению некоторых, королева «ложки в руках не держала; много отдыхала и гуляла с собаками».
Напомним, Елизавете II скончалась на 97-ом году жизни 8 сентября. Она правила 70 лет, теперь трон занял её пожилой сын - принц Чарльз. Букингемский дворец объявил 2-недельный траур.