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Представители рекламного рынка предложили свои поправки в закон «О рекламе»

Сегодня, 20:22
Фото: Медиахолдинг 1MI
Союз операторов наружной рекламы на встрече в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ предложил свою концепцию поправок в законопроект «О рекламе».

Члены союза на встрече в ТПП отметили, что задача обеспечения информационной безопасности страны, которую должны решить поправки в закон «О рекламе», может быть выполнена за счет унификации правил безопасности к софту оборудования, используемого операторами наружной рекламы. 

Так, президент Союза операторов наружной рекламы (СОНР) Евгения Волгина сообщила, что программное обеспечение, которое используется в регионах, должны предоставить российские разработчики. При этом отечественный софт должен полностью соответствовать требованиям Минцифры России. Работа в этом направлении также будет способствовать цифровизации всех регионов страны, передает lenta.ru.

Один из основателей медиагруппы «РИМ» Илья Фомин отметил, что в таком случае единого оператора цифровых рекламных конструкций целесообразнее заменить на единого оператора информационной системы (ЕОИС).

По его словам, ЕОИС может заниматься модерацией рекламного контента, предоставлять отчеты о публикации социальной информации, контролировать ее централизованное размещение. В частности, речь идет об экстренных сообщениях, которые должны выводиться на экраны по всей России. Фомин сказал, что единый оператор должен подключаться к ПО рекламщиков и загружать нужный контент сразу на цифровые экраны.

Комментируя инициативу союза, президент АКАР Сергей Пискарев сказал, что сделать закон “О рекламе” максимально эффективным можно только при условии совместной работы рекламных операторов и государства. 

Отмечается, что Союз операторов наружной рекламы создан для совместной работы с органами власти при адаптации закона для всех сегментов рынка. Сейчас в объединение входит 471 компания из 217 российских городов, это операторы и  представители компаний из смежных отраслей - компании-налогоплательщики с 10-летним опытом работы.

Ранее сообщалось, что поправки в закон «О рекламе» подразумевают выбор одного частного лица как единого оператора цифровых рекламных конструкций, который бы формировал схемы цифровых объектов рекламы и их размещение по всем регионам страны на период 30 лет. При этом в законопроекте не предусмотрены ограничения на действия такого оператора - с властями на местах он может не согласовывать размещение. Также не проработаны места для установки таких объектов и не учитываются схемы размещения уже существующих рекламных конструкций. 

Негативно о законопроекте отзывались и лидеры парламентских партий, отмечая, что он несет риск массовой потери рабочих мест в отрасли.

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