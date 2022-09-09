Представители рекламного рынка предложили свои поправки в закон «О рекламе»

Ранее сообщалось, что поправки в закон «О рекламе» подразумевают выбор одного частного лица как единого оператора цифровых рекламных конструкций, который бы формировал схемы цифровых объектов рекламы и их размещение по всем регионам страны на период 30 лет. При этом в законопроекте не предусмотрены ограничения на действия такого оператора - с властями на местах он может не согласовывать размещение. Также не проработаны места для установки таких объектов и не учитываются схемы размещения уже существующих рекламных конструкций.