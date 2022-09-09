Во время заседания комитета по социальной политики Заксобрания Новосибирской области региональные парламентарии обрушились с резкой критикой на ход реализации концессионного соглашения о строительстве семи поликлиник в Новосибирске. Документ подписанный правительством Новосибирской области с группой "ВИС", предусматривал ввод в эксплуатацию лечебных учреждений до 1 января 2022 года. Однако на текущий момент ситуация выгляди плачевно: например, на улице Ереванской только начали освоение стройплощадки, и по словам представителей "ВИС" в текущем году не будет сдана ни одна поликлиника. Теперь по данным концессионера, три поликлиники планируется сдать в 2023 году, еще четыре в 2024.
Но самая главная претензия депутатов касалась удорожания строительства. Если в декабре 2021 года прогнозная стоимость объектов составляла 14,9 млрд руб, то сейчас называют цифру более 9 млрд рублей. При этом возведение аналогичных поликлиник, которые строят только за счет областного бюджета, обходится заметно дешевле. Подобное положение вещей депутат Вячеслав Илюхин, десятки лет проработавший в сфере строительства, назвал "беспределом" и "преступлением государственным", которое совершает правительство Новосибирской области. Депутат намерен добиваться проведения независимой проверки Минстроя РФ с привлечением прокуратуры и ФСБ.
Вице-спикер Ирина Диденко и вовсе усомнилась в том, нужно ли дальше продолжать реализацию такого концессионного соглашения, которое "привело уже к бюджетному убытку".
В итоге было решено создать вместе с представителями регионального правительства рабочую группу, которая досконально изучит особенности строительства объектов здравоохранения. А ситуацию с "поликлинической концессией" вынесут на обсуждение профильного комитета Заксобрания - по строительству.