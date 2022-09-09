Во время заседания комитета по социальной политики Заксобрания Новосибирской области региональные парламентарии обрушились с резкой критикой на ход реализации концессионного соглашения о строительстве семи поликлиник в Новосибирске. Документ подписанный правительством Новосибирской области с группой "ВИС", предусматривал ввод в эксплуатацию лечебных учреждений до 1 января 2022 года. Однако на текущий момент ситуация выгляди плачевно: например, на улице Ереванской только начали освоение стройплощадки, и по словам представителей "ВИС" в текущем году не будет сдана ни одна поликлиника. Теперь по данным концессионера, три поликлиники планируется сдать в 2023 году, еще четыре в 2024.