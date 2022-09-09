atas.info
ГлавноеВсе новости

Принц Чарльз стал новым королем Великобритании: почему его имя теперь Карл III

Сегодня, 12:38
Фото: The White House
Король Соединенного Королевства Чарльз III
Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни, после 70 лет правления страной. Новым монархом стал ее старший сын принц Уэльский Чарльз. Почему он назвал себя Карлом III, и что еще известно об английском короле – в материале Atas.info.

Трагичную весть о кончине Елизавета II сообщил 8 сентября Букингемкий дворец. В этот же день стало известно, что Принц Чарльз стал новым королем Великобритании, а его жена Камилла получит статус королевы-консорт, или королевы-супруги.

 

Сколько Елизавета II правила Великобританией

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. На престол она взошла 6 февраля 1952 года, после смерти своего отца короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года. Всего Елизавета II царствовала 70 лет – абсолютный рекорд в истории Великобритании. С ее кончиной ушла в прошлое и целая эпоха. За полвека сменились 15 премьер-министров Соединенного Королевства. Сейчас корона перешла к сыну Елизаветы II, который сразу же взял имя Карл III.

Королевская пара, 2020 год
Фото: theroyalfamily / Instagram (деятельность запрещена в России)

Чем известен принц Чарльз

Чарльз Филип Артур Маунтбеттен-Виндзор родился 14 ноября 1948 года в Лондоне. Он старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В статусе наследного принца он пребывал 70 лет. Десять лет назад он стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю истории страны.

 

Почему Чарльз взял имя Карла III

Новоиспеченный король родился под именем Чарльза Филиппа Артура Джорджа. Он мог взять любое имя из перечисленных, но остановился на Карле III, так как  «Чарльз» транскрибируется в «Карла». Однако многие британцы называют это имя несчастливым. Например, Карл I не смог разрешить гражданскую войну и был казнен в 1649 году. При правлении его сына Карла II произошла массовая вспышка бубонной чумы, а также случился Великий лондонский пожар. 

Принцесса Диана и Чарльз
Фото: anegrinews.ru

Личная жизнь Карла III

Чарльз был любвеобильным молодым человеком до одной судьбоносной встречи с Камиллой Шанд. Они встретились в 1971 году, и принц влюбился по уши. К моменту встречи у Камиллы были нестабильные отношения с офицером Эндрю Паркером-Боулзом. Против романа Чарльза и девушки были против многие, в том числе Елизавета II.

Чтобы влюбленные не были вместе, принца отправили служить на флот, а Эндрю Паркер-Боулз и Камилла поженились. После этого Чарльз и Камилла остались близкими друзьями, и принц даже стал крестным отцом первенца молодожёнов. Однако брак был не крепок с двух сторон.

 

Елизавета II благословила Чарльза и Камиллу
Фото: capitalbay.news

В это время Чарльз был в поисках невесты. Тогда на его жизненном пути появилась Диана. Он был не в восторге от неприметной невесты, но из-за давления со стороны родителей все же пара поженилась. Брак Дианы и Чарльза был несчастным с первого дня. Диана добросовестно исполнила долг принцессы — родив двух принцев, Уильяма и Гарри. В остальном супруги жили каждый своей жизнью, а вскоре и вовсе разъехались.

Тогда Чарльз вновь закрутил роман с Камиллой и уже не опасался разоблачения. В 1994 году не полюбившие друг друга супруги развелись, а в 1997 году принцесса Диана погибла. Спустя долгие годы Камилле все же удалось завоевать любовь Елизаветы II и дворца. В 2005 году влюбленные поженились, пронеся свою любовь 30 лет. После смерти Елизаветы II, королевой стала  Камилла - принцесса Уэльская и Корнуолльская.

#Эмилия Каплунская#Общество#Политика#Смерть#2022
Подпишитесь
Выборы депутатов Заксобрания начались в Новосибирской области
Сегодня, 11:04
25 человек спасли, один погиб – страшный пожар произошел в Бердске
Сегодня, 10:16
Дороговизна билетов отталкивает болельщиков от матчей ХК «Сибирь» в Новосибирске
Сегодня, 12:10
Более 500 учителей ушли на больничный с начала учебного года в Новосибирской области
Вчера, 18:35
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для занятий на Crew Dragon
Сегодня, 11:42