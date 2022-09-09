В это время Чарльз был в поисках невесты. Тогда на его жизненном пути появилась Диана. Он был не в восторге от неприметной невесты, но из-за давления со стороны родителей все же пара поженилась. Брак Дианы и Чарльза был несчастным с первого дня. Диана добросовестно исполнила долг принцессы — родив двух принцев, Уильяма и Гарри. В остальном супруги жили каждый своей жизнью, а вскоре и вовсе разъехались.