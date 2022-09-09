Трагичную весть о кончине Елизавета II сообщил 8 сентября Букингемкий дворец. В этот же день стало известно, что Принц Чарльз стал новым королем Великобритании, а его жена Камилла получит статус королевы-консорт, или королевы-супруги.
Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. На престол она взошла 6 февраля 1952 года, после смерти своего отца короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года. Всего Елизавета II царствовала 70 лет – абсолютный рекорд в истории Великобритании. С ее кончиной ушла в прошлое и целая эпоха. За полвека сменились 15 премьер-министров Соединенного Королевства. Сейчас корона перешла к сыну Елизаветы II, который сразу же взял имя Карл III.
Чарльз Филип Артур Маунтбеттен-Виндзор родился 14 ноября 1948 года в Лондоне. Он старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В статусе наследного принца он пребывал 70 лет. Десять лет назад он стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю истории страны.
Новоиспеченный король родился под именем Чарльза Филиппа Артура Джорджа. Он мог взять любое имя из перечисленных, но остановился на Карле III, так как «Чарльз» транскрибируется в «Карла». Однако многие британцы называют это имя несчастливым. Например, Карл I не смог разрешить гражданскую войну и был казнен в 1649 году. При правлении его сына Карла II произошла массовая вспышка бубонной чумы, а также случился Великий лондонский пожар.
Чарльз был любвеобильным молодым человеком до одной судьбоносной встречи с Камиллой Шанд. Они встретились в 1971 году, и принц влюбился по уши. К моменту встречи у Камиллы были нестабильные отношения с офицером Эндрю Паркером-Боулзом. Против романа Чарльза и девушки были против многие, в том числе Елизавета II.
Чтобы влюбленные не были вместе, принца отправили служить на флот, а Эндрю Паркер-Боулз и Камилла поженились. После этого Чарльз и Камилла остались близкими друзьями, и принц даже стал крестным отцом первенца молодожёнов. Однако брак был не крепок с двух сторон.
В это время Чарльз был в поисках невесты. Тогда на его жизненном пути появилась Диана. Он был не в восторге от неприметной невесты, но из-за давления со стороны родителей все же пара поженилась. Брак Дианы и Чарльза был несчастным с первого дня. Диана добросовестно исполнила долг принцессы — родив двух принцев, Уильяма и Гарри. В остальном супруги жили каждый своей жизнью, а вскоре и вовсе разъехались.
Тогда Чарльз вновь закрутил роман с Камиллой и уже не опасался разоблачения. В 1994 году не полюбившие друг друга супруги развелись, а в 1997 году принцесса Диана погибла. Спустя долгие годы Камилле все же удалось завоевать любовь Елизаветы II и дворца. В 2005 году влюбленные поженились, пронеся свою любовь 30 лет. После смерти Елизаветы II, королевой стала Камилла - принцесса Уэльская и Корнуолльская.