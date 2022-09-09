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Пьяный мужчина зарезал и обокрал соседа в Новосибирске

Сегодня, 15:48
Фото: 1MI
Жителя Новосибирска будут судить за убийство товарища во время застолья в его квартире. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Известно, что 11 июля мужчины вместе выпивали в доме на Твардовского. В какой-то момент поругались и от злобы гость напал на своего собутыльника. Сначала избил его кулаками, а потом ударил 2 раза ножом.

Когда сосед скончался, преступник не торопился сбежать. Ради наживы он умудрился вынести из квартиры убитого бытовую технику. Тем самым, мужчина попал под две статьи УК РФ (убийство и грабеж).

Оперативно новосибирца задержали сотрудники ГУ МВД Новосибирска. На допросе он во всем сознался. Сейчас следователи готовят материалы к отправлению в суд.

#Алина Шефер#Криминал#Новосибирск#Уголовное дело#Убийство
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