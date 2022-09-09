РАНХиГС: определены самые популярные профессии в регионах

Эксперты академии изучили, какие профессии востребованы в российских регионах. Так, например, в Новосибирской области наиболее популярными названы такие программы, как «Управление персоналом организации», «Административно-государственное управление» и «Детская практическая психология». На освоение этих профессий было подано наибольшее число заявок, пишет nashgorod.ru.
Большинство экспертов подчеркивают значимость данного проекта, поскольку он позволяет получить нужные знания и в конечном итоге получить желаемую специальность. Это весьма актуально для незащищенных слоев населения — безработных, молодого поколения, людей предпенсионного возраста, молодых матерей.
Недавно была определена еще одна категория граждан, которые могут бесплатно обучиться выбранным специальностям. Это люди, находящиеся под угрозой увольнения по различным причинам.
Проект заработал в 2021 году и продлится до 2024 года. В 2022 году в РАНХиГС актуальную профессию получат по меньшей мере 115 тыс. граждан. В рамках программы Президентская академия предлагает свыше 1000 бесплатных курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации по разным направлениям: от рабочих специальностей до управления бизнесом. Кроме того, множество курсов предлагает получить универсальные навыки: деловой английский, бюджетная грамотность, мастерство ведения переговоров и многое другое.
Предлагается на выбор очная или дистанционная формы обучения. Длительность программ — от недели до нескольких месяцев. Программы учитывают кадровые запросы регионов.
Обучение осуществляется на базе 44 филиалов, 12 институтов Президентской академии и более 80 партнерских организаций.
Для участия в проекте нужно определить программу обучения и оставить заявку на сайте trud.ranepa.ru. После надо подтвердить заявку на портале «Работа в России» и посетить центр занятости населения.