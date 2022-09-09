РАНХиГС: определены самые популярные профессии в регионах

Проект заработал в 2021 году и продлится до 2024 года. В 2022 году в РАНХиГС актуальную профессию получат по меньшей мере 115 тыс. граждан. В рамках программы Президентская академия предлагает свыше 1000 бесплатных курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации по разным направлениям: от рабочих специальностей до управления бизнесом. Кроме того, множество курсов предлагает получить универсальные навыки: деловой английский, бюджетная грамотность, мастерство ведения переговоров и многое другое.