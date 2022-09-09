8 июня 2022 года страна узнала о смерти английской королевы Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни, после 70 лет правления Великобританией. Новым монархом стал ее сын - принц Уэльский Чарльз, а его жена Камилла получила статус королевы-консорт.
О королевской жизни режиссеры снимали немало кинокартин, но одна попала прямо в сердце – сериал «Корона». Впервые вышедший в 2016 году фильм посмотрела сама Елизавета II. Ей понравилась интерпретация ее жизни на экране, но единственным, чем королева возмутилась – уж слишком строг в сериале был ее муж Филипп. Действительно, фильм основан на реальных фактах, однако в некоторых моментах создатели добавляли художественный вымысел.
Жанр – драма, история, биография. Сам сериал рассказывает об истории британской королевской семьи и начинается он со свадьбы королевы Елизаветы II. Каждый сезон охватывает десятилетия королевы, а также рассказывает о жизни страны в послевоенное время. В центре кинокартины - интриги, махинации и любовные связи, происходящие за закрытыми дверями двух самых известных домов Великобритании: Букингемского дворца и дома номер 10 на Даунинг-стрит.
В сериале запланировано 6 сезонов – каждый из них охватывает промежуток от 8 до 13 лет. Два сезона подряд в сериале меняется актерский состав – то и понятно, история отражает жизненный этап королевы Великобритании.
В первых сезонах основными актерами были Клэр Фой (королева Елизавета II), Мэтт Смит (муж королевы, Филипп Маунтбеттен) и Ванесса Кирби (сестра королевы, принцесса Маргарет), в третьем им на смену пришли Оливия Колман, Тобайас Мензис и Хелена Бонем Картер. В пятом роли отойдут Имелде Стонтон, Джонатану Прайсу и Лесли Мэнвилл.
После ухода американской компании Netflix из России на фоне политической ситуации в мире, легально новые зарубежные сериалы и фильмы просто недоступны. Однако сериал «Корона» еще остался в фильмотеках главных новосибирских провайдеров (Электронный город, Ростелеком), так как выпущен давно. Сейчас телезрителям доступны 4 сезона, а разрешат ли для просмотра другие, еще не вышедшие серии в 2022 году – покажет время. Однако уже сейчас известно, что съемки 6 сезона временно приостановят.