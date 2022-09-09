atas.info
ГлавноеВсе новости

Сериал «Корона» о жизни Елизаветы II: что за фильм, где смотреть, кто сыграл королеву

Сегодня, 17:44
Фото: Кадр из сериала "Корона"
В 2016 году вышел исторический сериал от Netflix «Корона» (The Crown18+), который рассказывает о правлении ныне покойной королевы Елизаветы II. Интересный ли сериал, где его найти онлайн бесплатно для просмотра и кто там играет в главных ролях, читайте в материале Atas.info.

8 июня 2022 года страна узнала о смерти английской королевы Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни, после 70 лет правления Великобританией. Новым монархом стал ее сын - принц Уэльский Чарльз, а его жена Камилла получила статус королевы-консорт.

Принц Чарльз стал новым королем Великобритании: почему его имя теперь Карл III
Узнать подробнее

Реакция Елизаветы II на сериал «Корона»

О королевской жизни режиссеры снимали немало кинокартин, но одна попала прямо в сердце – сериал «Корона». Впервые вышедший в 2016 году фильм посмотрела сама Елизавета II. Ей понравилась интерпретация ее жизни на экране, но единственным, чем королева возмутилась – уж слишком строг в сериале был ее муж Филипп. Действительно, фильм основан на реальных фактах, однако в некоторых моментах создатели добавляли художественный вымысел.

Фото: Кадр из фильма "Корона"

О чем сериал «Корона»

Жанр – драма, история, биография. Сам сериал рассказывает об истории британской королевской семьи и начинается он со свадьбы королевы Елизаветы II. Каждый сезон охватывает десятилетия королевы, а также рассказывает о жизни страны в послевоенное время. В центре кинокартины - интриги, махинации и любовные связи, происходящие за закрытыми дверями двух самых известных домов Великобритании: Букингемского дворца и дома номер 10 на Даунинг-стрит.

Новосибирцы переругались в соцсети из-за смерти королевы Елизавета II
Узнать подробнее

Кто сыграл королеву Елизавету II, принца Чарльза и принцессу Диану

В сериале запланировано 6 сезонов – каждый из них охватывает промежуток от 8 до 13 лет. Два сезона подряд в сериале меняется актерский состав – то и понятно, история отражает жизненный этап королевы Великобритании.

В первых сезонах основными актерами были Клэр Фой (королева Елизавета II), Мэтт Смит (муж королевы, Филипп Маунтбеттен) и Ванесса Кирби (сестра королевы, принцесса Маргарет), в третьем им на смену пришли Оливия Колман, Тобайас Мензис и Хелена Бонем Картер. В пятом роли отойдут Имелде Стонтон, Джонатану Прайсу и Лесли Мэнвилл.

Фото: Кадр из сериала "Корона"

Где смотреть сериал «Корона» в 2022 году бесплатно и легально в хорошем качестве

После ухода американской компании Netflix из России на фоне политической ситуации в мире, легально новые зарубежные сериалы и фильмы просто недоступны. Однако сериал «Корона» еще остался в фильмотеках главных новосибирских провайдеров (Электронный город, Ростелеком), так как выпущен давно. Сейчас телезрителям доступны 4 сезона, а разрешат ли для просмотра другие, еще не вышедшие серии в 2022 году – покажет время. Однако уже сейчас известно, что съемки 6 сезона временно приостановят.

#Эмилия Каплунская#Общество#Политика
Подпишитесь
Рецепты, русский мир и селфи: как новосибирские политики ведут соцсети
Сегодня, 16:47
Принц Чарльз стал новым королем Великобритании: почему его имя теперь Карл III
Сегодня, 12:38
Жилые дома попали в санитарную зону Клещинского кладбища – их могут снести
Сегодня, 16:05
Дороговизна билетов отталкивает болельщиков от матчей ХК «Сибирь» в Новосибирске
Сегодня, 12:10
"Преступление государственное": депутаты о концессии стройки семи поликлиник
Сегодня, 14:05
Грибники пожаловались на автоворов в лесах Новосибирской области
Сегодня, 16:59