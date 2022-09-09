После ухода американской компании Netflix из России на фоне политической ситуации в мире, легально новые зарубежные сериалы и фильмы просто недоступны. Однако сериал «Корона» еще остался в фильмотеках главных новосибирских провайдеров (Электронный город, Ростелеком), так как выпущен давно. Сейчас телезрителям доступны 4 сезона, а разрешат ли для просмотра другие, еще не вышедшие серии в 2022 году – покажет время. Однако уже сейчас известно, что съемки 6 сезона временно приостановят.