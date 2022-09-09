После того, как мэр Нвосибирска Анатолий Локоть 6 сентября подписал распоряжение об установлении границ Клещихинского кладбища, его площадь официально выросла до 185 гектаров. По нормативам, санитарно-защитная зона такого погоста должна составлять 1 километр. В границах этой зоны оказались жилые дома, которых там быть не должно.
Чтобы уберечь это жилье от сноса, возможно частичное изменение границ защитной зоны, однако это можно сделать только постановлением главного санитарного врача региона, который бы утвердил проект, разработанный в городской администрации. Областной суд 19 июля 2022 года вынес решение, обязывающее мэрию разработать соответствующий план в течение 6 месяцев. Однако, как пишет издание "Прецедент" со ссылкой на председателя общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей" Михаила Михайлова, к этой работе в муниципалитете еще не приступали.