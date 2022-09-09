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Жилые дома попали в санитарную зону Клещинского кладбища – их могут снести

Сегодня, 16:05
Фото: Артем Шершнев
После того, как мэрия Новосибирска, выполняя решение суда, объединила раздробленное на участки Клещинское кладбище в единое целое, размер санитарно-защитной зоны вырос до 1 километра. На этой территории находятся жилые дома, который там быть не должно

После того, как мэр Нвосибирска Анатолий Локоть 6 сентября подписал распоряжение об установлении границ Клещихинского кладбища, его площадь официально выросла до 185 гектаров. По нормативам, санитарно-защитная зона такого погоста должна составлять 1 километр. В границах этой зоны оказались жилые дома, которых там быть не должно.

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Чтобы уберечь это жилье от сноса, возможно частичное изменение границ защитной зоны, однако это можно сделать только постановлением главного санитарного врача региона, который бы утвердил проект, разработанный в городской администрации. Областной суд  19 июля 2022 года вынес решение, обязывающее мэрию разработать соответствующий план в течение 6 месяцев. Однако, как пишет издание "Прецедент" со ссылкой на председателя общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей" Михаила Михайлова, к этой работе в муниципалитете еще не приступали.

 

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