Чтобы уберечь это жилье от сноса, возможно частичное изменение границ защитной зоны, однако это можно сделать только постановлением главного санитарного врача региона, который бы утвердил проект, разработанный в городской администрации. Областной суд 19 июля 2022 года вынес решение, обязывающее мэрию разработать соответствующий план в течение 6 месяцев. Однако, как пишет издание "Прецедент" со ссылкой на председателя общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей" Михаила Михайлова, к этой работе в муниципалитете еще не приступали.