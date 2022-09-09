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Жителей Новосибирска научат правильно хоронить людей

Сегодня, 14:20
Фото: 1MI
В Новосибирске «Мемориальная служба ИМИ» открыла Академию ритуального мастерства «Белый путь» – там будут учить организовывать похороны, бальзамировать тела и другому. Информацию предоставили в пресс-службе компании.

Организация на официальном уровне получила лицензию на обучение от Министерства образования Новосибирской области. Прошедшим курсы будут выдавать удостоверение. 
 
Всего будет пять направлений для учебы: руководитель ритуального предприятия, организатор похорон, маркетинг в ритуальной сфере, танатопрактик-бальзамировщик и церемониймейстер.

Руководитель центра Юлия Борисовна Карпович рассказала, что есть курс, который посвящен психологической разгрузке и предотвращению профессионального выгорания, потому что важный аспект работы в таком месте – это взаимодействие с людьми в состоянии горя. 

Программы повышения квалификации рассчитаны на 16 и 24 учебных часа. Обучение происходит в группах от 4 до 8 человек. Также нужно будет проходить стажировки в крупнейшей за Уралом ритуальной компании.

В данном центре уже прошли подготовку работники ритуальных агентств из Томска, Хабаровска, Юрги, Иркутска, Кемерово и других городов.

Напомним, что в прошлом году чемпионат «Могильный беспредел» состоялся 14 мая в Новосибирске. Командами из нескольких городов Сибири стояла задача на скорость выкопать могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Среди критериев оценки были также техника и аккуратность работы. Победителем странного турнира стала команда из Омска. Второе место заняли хозяева чемпионата.

#Александр Кондратьев#Общество#Образование#Новосибирск#Похороны#Ритуальные услуги
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