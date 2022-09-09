Напомним, что в прошлом году чемпионат «Могильный беспредел» состоялся 14 мая в Новосибирске. Командами из нескольких городов Сибири стояла задача на скорость выкопать могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Среди критериев оценки были также техника и аккуратность работы. Победителем странного турнира стала команда из Омска. Второе место заняли хозяева чемпионата.