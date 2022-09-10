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Автомобилист предложил перенести полумарафон Раевича в Новосибирске за город

Сегодня, 17:17
Фото: 1MI
Водитель из Новосибирска Андрей Лебедев возмутился ежегодными пробками из-за полумарафона памяти Александра Раевича и предложил перенести соревнования за город.

«Новосибирске – это рабочий город, движение которого не останавливается и в субботу. Почему каждый год водители должны страдать из-за этого мероприятия, когда его давно можно было перенести за город», - сказал Atas.info Лебедев. 

Он вспомнил, что городские власти однажды заявляли, что будут перемещать мероприятия на Михайловскую набережную и на в скором времени на построенный ЛДС, чтобы не нагружать движение в городе. 

Стоит отметить, что пробки в Новосибирске сейчас оцениваются на 4 балла из 10, а до этого цифра была значительнее. Больше всего движение нагружено на улице Большевистской, Восходе, Добролюбова, Фабричной, Ипподромской, а во время проведения забега автомобили не могли проехать по центральным улицам. 

#Александр Кондратьев#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Полумарафон Раевича
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