Стоит отметить, что пробки в Новосибирске сейчас оцениваются на 4 балла из 10, а до этого цифра была значительнее. Больше всего движение нагружено на улице Большевистской, Восходе, Добролюбова, Фабричной, Ипподромской, а во время проведения забега автомобили не могли проехать по центральным улицам.