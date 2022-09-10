«Новосибирске – это рабочий город, движение которого не останавливается и в субботу. Почему каждый год водители должны страдать из-за этого мероприятия, когда его давно можно было перенести за город», - сказал Atas.info Лебедев.
Он вспомнил, что городские власти однажды заявляли, что будут перемещать мероприятия на Михайловскую набережную и на в скором времени на построенный ЛДС, чтобы не нагружать движение в городе.
Стоит отметить, что пробки в Новосибирске сейчас оцениваются на 4 балла из 10, а до этого цифра была значительнее. Больше всего движение нагружено на улице Большевистской, Восходе, Добролюбова, Фабричной, Ипподромской, а во время проведения забега автомобили не могли проехать по центральным улицам.