Более 1100 человек приняли участие в полумарафоне Раевича в Новосибирске

Сам марафон известен своей театральность, ведь туда часто приходят необычные люди. В этот раз там бежал мужчина в костюме супермэна, рыцарь, хоккеист ХК «Сибирь» во всем обмундировании, а также спортсменка без ног, которая передвигалась при помощи палок и платформы с колесами.