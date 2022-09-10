Более 1100 человек приняли участие в полумарафоне Раевича в Новосибирске

Забег начался на площади Ленина в Новосибирске, а пробежать спортсменом пришлось дистанцию в 21,1 км – это пять кругов по 4,2 километра.
Сам марафон известен своей театральность, ведь туда часто приходят необычные люди. В этот раз там бежал мужчина в костюме супермэна, рыцарь, хоккеист ХК «Сибирь» во всем обмундировании, а также спортсменка без ног, которая передвигалась при помощи палок и платформы с колесами.
Многих пробило на грусть, когда один из новосибирцев взял на полумарафон своего друга на коляске – он бежал и катил вместе с собой.
Стоит отметить, что был организован забег и полегче – 1,5 километра, 3 км для всех желающих. Для проведения мероприятия пришлось перекрыть многие улицы, но больших пробок это не создало – они оцениваются на 5 из 10 баллов.