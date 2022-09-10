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Более 1100 человек приняли участие в полумарафоне Раевича в Новосибирске

Сегодня, 15:45
Фото: Новосибирская область / ВК
В Новосибирске 10 сентября состоялся традиционный 25-й полумарафон памяти Александра Раевича. В нем приняли участие 1110 человек, среди которых были люди в костюмах, хоккеист ХК «Сибирь» и даже спортсменка без ног.

Забег начался на площади Ленина в Новосибирске, а пробежать спортсменом пришлось дистанцию в 21,1 км – это пять кругов по 4,2 километра. 

Сам марафон известен своей театральность, ведь туда часто приходят необычные люди. В этот раз там бежал мужчина в костюме супермэна, рыцарь, хоккеист ХК «Сибирь» во всем обмундировании, а также спортсменка без ног, которая передвигалась при помощи палок и платформы с колесами.

Многих пробило на грусть, когда один из новосибирцев взял на полумарафон своего друга на коляске – он бежал и катил вместе с собой.

Стоит отметить, что был организован забег и полегче – 1,5 километра, 3 км для всех желающих. Для проведения мероприятия пришлось перекрыть многие улицы, но больших пробок это не создало – они оцениваются на 5 из 10 баллов.

Награда за участие в полумарафоне Раевича.
Фото: Армада / ВК
#Александр Кондратьев#Спорт#Новосибирск#Забег#Полумарафон Раевича
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